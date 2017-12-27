مهرجان الظفرة يختتم الخميس فعاليات دورته 11

أبوظبي ـ يسدَل الستار يوم غدٍ الخميس 28 ديسمبر/كانون الأول على فعاليات الدورة الحادية عشرة لمهرجان الظفرة التي تقام تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، في مدينة زايد، منطقة الظفرة، خلال الفترة من 14 ولغاية 28 ديسمبر/كانون الأول.

وقدم المهرجان على مدى 15 يوماً صوراً حية لمظاهر الحياة في المجتمع الإماراتي، من خلال لوحات استعراضية تراثية ثقافية تبرز تلاحم الماضي مع الحاضر ورؤية أبناء الوطن نحو المستقبل، كما وحظي المهرجان بنجاح كبير من حيث التنظيم والحضور والمشاركات والمسابقات التراثية.

• قوافل من مسيرات الإبل الفائزة زينت ساحات المهرجان يحتفل ملاك الإبل عقب كل مزاينة بإبلهم الفائزة بطرق مختلفة، حيث تعتبر مسيرات الفرح من أبرز علامات الفرح والسرور التي يقدمها مالك الناقة أو الجمل أو القطيع حينما تظفر مطيته بإحدى الجوائز الأولى في أشواط المزاينة، وتكون الفرحة أكبر حينما يظفر بالجائزة الأولى.

وعقب الفوز يقوم ملاك الإبل برش الزعفران على المطية الفائزة، وتخرج المسيرات الحاشدة لتزف الإبل الفائزة، ويحيط بها مالكها وأهله وأصدقائه ليسيروا معها من المنصة الرئيسية للمهرجان إلى مخيم أو عزبة مالك الإبل، وهم يرددون على طول الطريق الأهازيج والقصائد النبطية المعبرة عن الفرحة بهذا الفوز العظيم، وتعبيراً كذلك عن السعادة والفخر بالقيادة الرشيدة لما لها من دور عظيم في إحياء التراث والعادات وصونه من الاندثار.

وترتفع الأعلام على بوابة صحراء الربع الخالي في مدينة زايد في منطقة الظفرة وتعلو الأصوات التي يتردد صداها على امتداد واسع في مهرجان الظفرة، ويحتفل الجميع بروح رياضية، حيث يعانق ملاك الإبل بعضهم بهذا الفوز، ويتسابقوا لمصافحة الفائز في عزبته وتقديم المباركة له.

• مهرجان الظفرة استعراض لوحات تكرس للقيم الإماراتية النبيلة ويشهد المهرجان فعاليات متميزة ومسابقات تراثية بامتياز، تسرد تاريخ الإمارات من خلال رصده لأدق مظاهر الحياة في الدولة ، حيث تستمر لليوم الأخير المزاينات والمسابقات التي تحصد إعجاب آلاف الزوار من مختلف أنحاء العالم نظراً لما تمثله الإبل من مكانة متميزة في تاريخ الحضارة العربية القديمة.

كما شهد المهرجان خلال أيامه الماضية استعراض لوحات من الماضي المشرف تكرس القيم الإماراتية النبيلة من خلال الصور المتنوعة داخل أروقة السوق الشعبي الذي يمثل بدوره نقلاً حياً للحياة ما قبل التقدم والحضارة، وكيف عاشها الأجداد ببساطة في مواجهة كافة الصعوبات، حيث يقف هذا الركن من ذاكرة الوطن شاهداً حياً على العديد من الأحداث والحقائق التاريخية التي تجد طريقها للمرة الأولى إلى عموم الجمهور كما يتناول إنجازات واهتمامات الراحل المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في شتى الميادين.

وقال عبدالله بطي القبيسي، مدير إدارة الفعاليات والاتصال في لجنة إدارة المهرجانات: "نحن نشهد الدورة الأضخم هذا العام من مهرجان الظفرة من ناحية الأعداد المشاركة في جميع المسابقات، سواء كان بالمزاينات أو بالمسابقات والفعاليات التراثية المصاحبة التي تهدف إلى ترغيب الجميع بالماضي الجميل وتعريفهم به، مع استيعاب الحديث دون نسيان الماضي الأصيل بما يحفظ للوطن تراثه ، للمواطن و هويته وللمجتمع.

وأضاف القبيسي: "إنه من المؤكد أن الأجيال الحالية والمقبلة ستحافظ على هذا الجزء الغالي من التراث الذي حافظ عليه من قبل الآباء والأجداد، خاصة وأنه يتوفر في هذا المهرجان كل القيم والعادات والتقاليد الإماراتية بما فيها اللغة ولهجة الدار التي هي قلب الهوية الأصيلة ودرعها، وروح الأمة وعنصر أصالتها، و وعاء فكرها وتراثها، ونحن نسعى من خلاله لتوثيق الارتباط بين أبناء الجيل الجديد وبين ماضي الأسلاف، إسهاماً منا بتعزيز الحضارة القديمة كأساس لمستقبل ناجح".

وتابع عبدالله بطي القبيسي: "إنّ المهرجان فرصة حقيقية لتعريف الأجيال الحالية والقادمة بأسس النهضة التي ارتكزت إليها دولة الإمارات للوصول إلى ما هي عليه اليوم من تطور وتقدم وهو الأساس في نهضتها المستقبلية المستمرة، وفي هذا السياق جاء المهرجان بقالب تعليمي تثقيفي تشويقي يحفز الشباب والأطفال على الاندفاع بحماس في مختلف فعالياته التي تعكس الماضي بأدق تفاصيله ".

• منتجات تراثية في سوق الظفرة تعبر عن روح التاريخ العريق لدولة الإمارات تعرض المحال المتواجدة في سوق الظفرة منتوجات لعدد من المواطنات اللاتي يقمن بتصنيع المنتجات اليدوية التراثية المتميزة التي تعبر عن أصالة مجتمع الإمارات وإبداعات المرأة الإماراتية في تطويع المنتجات والمشغولات اليدوية المنتجة من الخامات المحلية.

وتتميز هذه المنتجات بطابع محلي خالص، حيث تصنع من خامات محلية تجسد الهوية الثقافية والفنية للإمارات وتساهم في صون التراث. وتحرص هؤلاء السيدات على المشاركة في كل دورة من دورات المهرجان، كونه يعد من أكبر مهرجانات التراثية في العالم لما جذبه من أنظار المهتمين بالتراث منذ انطلاق دورته الأولى، حيث تحولت على أثره منطقة الظفرة إلى مقصد لقوافل الإبل من داخل الدولة ومن دول الخليج العربية للمشاركة في مزاينة الإبل وسباقاتها وعروض المنتجات اليدوية والحرفية التراثية، إلى جانب الفعاليات الأخرى التي تقام على هامش مهرجان الظفرة.

ويحظى المهرجان باهتمام إعلامي عالمي مما منح السيدات المبدعات فرصة الإبداع الحرفي وإضفاء لمسات جمالية معاصرة على منتجاتهن وطرق تعبئتها وتغليفها بطرق حديثة وجميلة، وتضم إبداعاتهن المشغولات اليدوية التراثية والأطعمة المحلية وإنتاج سلال التمور وأطقم القهوة الإماراتية والعود والبخور المصنوع، والهدايا التذكارية ليتمكن الزائر من الحصول عليها كهدية له أو لأحد من أفراد عائلته وأحياناً أصدقائه.

• " الصيحة" لغة التواصل بين الإبل وصاحبها تعد "الصيحة" من أبرز الأمور التي يقوم بها مالك الإبل، لتحفيز مطيته، وجعلها تشعر بالشموخ وسط وصيفاتها من الإبل المشاركة، فما أن تتقدّم الإبل المشاركة في منافسات مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة في دورته الحادية عشر، حتى تتعالى صيحات الملاك من مختلف أركان المنصة، ورغم تمازج الأصوات واختلاف المسميات، إلاّ أنّ لكل ناقة مقدرتها على تمييز صوت صاحبها، فتطلق صوتها وترفع رأسها بشموخ، وكأنها تقول لصاحبها "أنا سعيدة لأنك تتابعني عن كثب".

وقال محمد المنصوري أحد ملاك الإبل: "إن أسلوب "الصيحة"، أو مناداة الإبل بأسمائها، خلال وقوفها أمام لجان التحكيم، من الأساليب المتعارف عليها في مزاينات الإبل والمسموح بها، حيث يقوم كل صاحب ناقة مشاركة في المسابقة، بمناداة ناقته باسمها، أو بالاسم المعتادة عليه من خارج أسوار موقع التحكيم، فيلفت انتباهها وهي في حالة الخمول،و يحفزها على النشاط ورفع رأسها بحثاً عن صاحبها، فتبرز جمالها أمام لجنة التحكيم، فيضمن بالتالي حصولها على جميع نقاط الجمال الموجودة لديها".

وأكد سالم صياح مالك إبل، أن "كل ناقة تعرف صوت صاحبها، وتميزه وسط هذا الكم من الأصوات والأسماء، ورغم أن أصوات المشاركين تتعالى من خارج أسوار موقع التحكيم، والكل ينادي على ناقته فتختلط الكلمات وتختلط الحروف ببعضها، ويكاد الجمهور لا يميز الأسماء التي يناديها الملاك على إبلهم، فهذا يصيح بشكل متقطع، وآخر يصدر أصواتاً غير واضحة، وثالث يصدر صفيراً مصحوباً باسم ناقته وأصوات مختلفة، وكلمات متداخلة موجهة نحو إبله، إلا أن الناقة ترفع رأسها وترد على صاحبها بصوت جهور".

قال عبدالله راشد، أحد ملاك الإبل، إن الإبل لها قدرة عالية على تمييز صوت صاحبها من بين آلاف الأصوات ورغم بعد المسافة بينهما، ورغم أن أصوات المشاركين تتعالى من خارج أسوار موقع التحكيم كل ينادي على ناقته فتتداخل الأصوات وتختلط الحروف ببعضها فلا يكاد يميز الجمهور الأسماء التي يناديها أصحابها على إبلهم، فهذا يصيح بشكل متقطع وآخر يصدر أصواتاً غير مفهومة، وثالث يصدر صفيراً مصحوباً باسم ناقته وأصواتاً غريبة وكلمات متداخلة موجهة نحو إبله، إلا أن الناقة ترفع رأسها وترد على صاحبها بصوت حنون.

• شوط التحدي إضافة قوية أشاد عدد كبير من المشاركين في مزاينة الإبل ضمن المهرجان الظفرة بجهود اللجنة المنظمة لتوفير كافة إمكانيات النجاح والمنافسة الشريفة بين الملاك وتقديم كافة أنوع الدعم اللوجستي للمشاركين وكذلك للزوار والجمهور الكبير من عشاق تلك الفعاليات التراثية التي يحرص على متابعتها والحضور إليها خصيصاً من داخل الدولة وخارجها.

وأكد عبدالله سالم من السعودية أنّ التنظيم الجيد للجنة المنظمة وقوة المنافسة في أشواط المسابقة الأقوى في منطقة الخليج العربي كان أحد الأسباب الرئيسية في إنجاح فعاليات المهرجان. كما كان له الفضل في جذب الآلاف من المشاركين وعشاق التراث والمهتمين بمزايين الإبل في منطقة الخليج حتى صار ملتقى خليجي سنوي لعشاق الإبل. ويحرص أشهر ملاك الإبل على التواجد فيه والمشاركة بأجود ما لديهم من إبل.

ومن جهته، أشاد بخيت المحرمي، أحد المشاركين في المسابقة والفائز بأحد المراكز الفردية، بجهود اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، مؤكداً أن المنافسة هذا العام كانت قوية حيث استعد أغلب ملاك الإبل للمسابقة جيداً من خلال المشاركة بأفضل الإبل المتميزة لتزويد قطعانهم بها وضمان حصد المراكز الأولى في المنافسة التي اشتدت بشكل كبير بين الملاك، وهو ما انعكس خلال المسابقة وأثناء قيام لجان التحكيم بفرز الإبل المشاركة.

وأكد حمد الهاملي أنّ مهرجان الظفرة ما كان لينجح لولا الاهتمام المتزايد من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة والدعم غير المحدود الذي يوليه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي راعي المهرجان والمتابعة المستمرة من قبل الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.

واعتبر سالم القحطاني من السعودية، أنّ المنافسات هذا العام قوية بالفعل بين ملاك الإبل ورغبة كل مالك في اعتلاء منصة التتويج حلم يراود جميع الملاك وحق مشروع لهم موضحاً أن المنافسة تزداد من عام لآخر خاصة في ظل الاهتمام المتزايد من قبل اللجنة المنظمة لتطوير المهرجان سواء فيما يخص لجان التحكيم أو المشاركات أو غيرها من القرارات التي تسهم بشكل كبير في تطوير المهرجان وزيادة المنافسة فيه وهو ما انعكس بشكل كبير على المستوى النوعي قبل الكمي حيث زادت الإبل المتميزة المشاركة في المهرجان بجانب زيادة أعداد المشاركين أيضاً.

ورأى سالم العامري أنّ المهرجان نجح بشكل كبير ليكون أكبر ملتقى لمزاينة الإبل في الشرق الأوسط إن لم يكن على مستوى العالم بفضل التنظيم الجيد والتطوير المستمر الذي يتوافق مع أفضل المعايير العالمية في المسابقات التراثية.

كما أشاد محمد المعلا بالأشواط الجديدة التي شهدها المهرجان في نسخته الحالية ومنها شوط التحدي للحقائق أصحاب المراكز الثلاثة الأولى وهو ما يعطي مزيد من القوة والمنافسة للملاك.

• المحيربي يعتلي منصة الخيول في شوط الظفرة والمزروعي للشوط المفتوح شهدت سباقات الخيول العربية الأصيلة في مهرجان الظفرة منافسات قوية بين المتسابقين، حيث تقدم أحمد المحيربي شوط الظفرة الرئيسي، وسيف عشير المزروعي الشوط المفتوح، وعبدالله القبيسي شوط المبتدئين، وذلك مساء أمس الأول، على مضمار مدينة زايد للخيول.

وتوج خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي، يرافقه عيسى سيف المزروعي نائب رئيس لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية، وعبيد خلفان المزروعي مدير إدارة الفعاليات التراثية باللجنة، الفائزين في المراكز الأولى.

وسجلت منافسات مسابقة الخيل لشوط الظفرة الرئيسي مسافة 1700 متر، تقدم احمد محمد فن المحيربي في المركز الأول، وفي المركز الثاني سالم علي المرر، وفي المركز الثالث سيف محمد فن المحيربي.

وفي مسابقة شوط الخيل المفتوح لمسافة 1400 متر، فاز بالمركز الأول سيف عشير المزروعي، وفي المركز الثاني سهيل علي المزروعي، وفي المركز الثالث سيف المزروعي.

فيما أسفرت مسابقة الخيل في شوط المبتدئين لمسافة 1200 متر، عن فوز عبدالله موسى القبيسي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني سهيل علي المزروعي، وفي المركز الثالث حمد علي مرشد المرر.

• التعليم بقالب من المتعة والترفيه للأطفال في مهرجان الظفرة تحظى الفعاليات المتنوعة التي تقدمها قرية الطفل في النسخة الحادية عشر من مهرجان الظفرة بمجموعة متميزة من الفعاليات المخصصة للأطفال، حيث تمكن الأطفال من الاستمتاع بالعروض اليومية، ومسابقات الأطفال المتنوعة والتي رصدت لها اللجنة المنظمة للمهرجان هدايا وجوائز قيمة.

وقد شهدت هذه الدورة العديد من الفعاليات والبرامج الجديدة والمتجددة كما تعودت قرية الطفل أن تقدمها كل عام خلال مهرجان. كما تم تنظيم عدداً من ورش العمل منها ورش لتعليم صناعة الخوص والتلي وتفصيل الملابس للفتيات وكذلك ورشة لتصنيع الألعاب القديمة. كما شهد جناح لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية ورشة عمل صناعة الخنجر الإماراتي الفلاحي التي تحاكي الخنجر الحقيقي.

وأتت جميع هذه الأنشطة بقالب ترفيهي تثقفي وتوجيهي متنوع إلى جانب العديد من البرامج المخصصة للأطفال تتناسب وجميع أفراد الأسرة.

وشهدت الخيمة التراثية إقبالاً متميزاً من قبل زوار المهرجان الذين حرصوا على القدوم إليها والتقاط صورهم أثناء ارتدائهم للزي الإماراتي أو الركوب على الجمل والتقاط الصور التذكارية أيضاً.

• تخضيب الناقة بالزعفران عادة قديمة توارثتها الاجيال كثيرة هي العادات والتقاليد التي اعتاد اهل الجزيرة العربية على توارثها من جيل لاخر حتى قامت المعاصرة واحتفظت باصالتها لتصل الينا نشاهدها ونستمتع بها في حياتنا ومن تلك العادات والتقاليد " تخضيب الناقة بالزعفران" فرغم اختلاف الاعمار وتعدد جنسيات المشاركين يبقى تخضيب الناقة بالزعفران حاضرا بقوة في مهرجان الظفرة ليكون احد القواسم المشتركة العديدة التي تجمع ملاك الابل وعشاق التراث، والتي أتاح مهرجان الظفرة الفرصة ليطلع عليها الزوار والجمهور الكبير الذي يحرص على متابعة فعالياته، حيث يتم تخضيب رأس الناقة الفائزة بمسحوق الزعفران كتعبير عن الفرح والسعادة واعلان الفوز، وهي عادة قديمة، حيث يرمز نثر الطيب الأصلي إلى شيوع الفرح كما يرمز إلى التمييز بين المطية العادية والمطية الفائزة ويبقى على الناقة لأكثر من أسبوع وتعرف به دون غيرها. وإن عجين الزعفران لا يرش إلا على الإبل الأصايل إذ لا يستخدم للهجن كما إن مسحوق الزعفران مادة ثمينة تميز بها المطية الفائزة وهي عادة قديمة كانت في أيام الأعياد والأفراح ومناسبات الزواج والمركاض وتعرف بها الناقة الفائزة ولو بعد حين.

ويشير استخدام الزعفران إلى التكريم، وتكرم به الناقة الأصيلة في سباقات الهجن عند فوزها وأيضا الناقة الأصيلة عند فوزها في المزاينة، كما تكرم به العروس وبالتحديد الخليجية البدوية سابقاً، وهذه المادة تعتبر رمزاً للتكريم والكرم والعطاء وهي من العادات الأصيلة في المنطقة، وكانت الأمهات يستخدمنها سابقاً في الاحتفالات الخاصة والعامة وفي الأعراس، بسبب رائحتها الزكية.

وأصبح الزعفران دليلاعلى الفوز والفرح والتكريم والناس إذا رأت الناقة المكرمة في الشارع مصبوغة بالزعفران أو تفوح منها رائحته يتأكدون أن هذه المطية مكرمة، كما أن الزعفران سلعة ثمينة تقدم للغالي وهو من العادات المرتبطة بجميع الأفراح والنواميس”.

والزعفران هو عبارة عن ميسم الزهرة الذي ينزع من الزهور المتفتحة بدقة متناهية، وبأيدي أشخاص ذو خبرة وفن في التقاطها وتجميعها. وتجفف في الظل ثم على شبكة رفيعة أو دقيقة على نار هادئة. وتحتوي المياسم على زيت دهني طيار ذي رائحة عطرية ومواد ملونة. وهذه المادة لونها أحمر برتقالي، وذات رائحة نفاذة، وطعم مميز. واستعمل الزعفران في التعطير والطب لأكثر من 3000 سنة ، يستعمل الزعفران في ميدان الطب لمعالجة الالم البطن كما يستعمل كذلك في تلوين المواد.وعلى الرغم من تكلفته العالية يستخدم الزعفران في الأفراح.