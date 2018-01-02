الإمارات تتوقى من سلاسة أنفلونزا شرسة بحظر مؤقت على طيور روسية

أبوظبي - أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاثاء حظر استيراد الطيور الحية من مقاطعة كوسترومسكايا أوبلاست الروسية.

وقالت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية في بيان إن قرار الحظر جاء استناداً إلى التقرير الوارد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، الخاص بتسجيل بؤر مرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة.

وأضاف البيان أن قرار الحظر الذي يستمر لحين استقرار الوضع الصحي، شمل أنواع الطيور الحية الداجنة والبرية كافة، وطيور الزينة والصيصان وبيض التفقيس ومخلفاتها غير المعاملة حرارياً من المقاطعة الروسية.

ووفق البيان، قررت الوزارة الاستمرار بالسماح باستيراد منتجات الدواجن المعاملة حرارياً (اللحوم المعاملة ومنتجات البيض المعاملة) من كافة مقاطعات روسيا.

وقالت المنظمة العالمية لصحة الحيوان ومقرها باريس الجمعة الماضية، إن روسيا أبلغت عن تفش لسلالة "إتش 5 إن 2" من إنفلونزا الطيور بمزرعة في منطقة كوسترومسكايا أوبلاست.

وأضافت المنظمة نقلا عن تقرير من وزارة الزراعة الروسية أن المرض رُصد في 17 ديسمبر/كانون أول وأدى اكتشافه إلى إعدام أكثر من 660 ألف طائر.

وفي نهاية العام الماضي قررت كل من الإمارات وسلطنة عُمان، حظر استيراد الطيور الحية ومنتجاتها من السعودية بسبب ظهور حالات إصابة بإنفلونزا الطيور.