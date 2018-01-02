عمان على بعد خطوة من كأس الخليج

الكويت - بلغ المنتخب العماني المباراة النهائية لبطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 23" في الكويت، بتغلبه على نظيره البحريني بهدف نظيف في مباراة الدور نصف النهائي التي أقيمت بينهما الثلاثاء.

وسجل هدف المباراة الوحيد لاعب البحرين مهدي عبدالجبار خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 29.

وباءت محاولات البحرين العودة في اللقاء بالفشل في الوصول لشباك المنتخب العماني، لتنتهي المباراة بفوز عماني.

وينتظر "الخناجر العُمانية" في النهائي الفائز من مباراة العراق والإمارات التي تقام في وقت لاحق الثلاثاء.

وتعد هذه هي النسخة الـ 23 للبطولة، ويحمل آخر لقب منتخب قطر في البطولة التي أقيمت بالسعودية، ويعد منتخب الكويت المنسحب الأكثر تتويجًا برصيد 10 ألقاب.