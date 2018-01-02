كارينيو بوستا وبيرديتش يسقطان في أول اختبارات دورة قطر

الدوحة - شهد الدور الأول لدورة قطر الدولية في كرة المضرب الثلاثاء، خروج مصنفين بارزين هما الثاني الاسباني بابلو كارينيو بوستا، والثالث التشيكي توماس برديتش، بخسارة الأول أمام الكرواتي بورنا كوريتش في مباراة امتدت لنحو ثلاث ساعات، والثاني أمام الالماني يان-لينارد شتروف في مباراة من ثلاث مجموعات.

وأنقذ كوريتش (21 عاما ومصنف 48 عالميا) ثلاث فرص لكارينيو بوستا (26 عاما والمصنف عاشرا عالميا)، لحسم المباراة لصالحه. وقلب الكرواتي تأخره بمجموعة، الى فوز 5-7، 6-2، و7-6 (10-8)، في مباراة تنافسية امتدت ساعتين و41 دقيقة.

واعتمد الكرواتي بشكل كبير على قوة الارسال والتقدم سريعا الى الشبكة، حيث تمكن في المجموعة الحاسمة من إحراز 17 نقطة في 21 تقدم الى الشبكة. وحقق خلال المباراة 44 ضربة حاسمة.

وقال كوريتش ان نتيجة المباراة هي "فوز هائل" بالنسبة إليه، معتبرا انه لعب "بشكل جيد جدا... لم أعرف ما علي توقعه. هذه أول مباراة لي هذه السنة، ومن الممكن ان تكون مخادعة".

وفي الدور الثاني، يلعب كوريتش الذي أحرز لقبا واحدا في مسيرته الاحترافية في مراكش 2017، الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي.

وفي مباراة ثانية، لقي برديتش (32 عاما والمصنف 19 عالميا) المصير نفسه لكارينيو بوستا، فخسر أمام شتروف (27 عاما والمصنف 53) بثلاث مجموعات أيضا 4-6، 6-1، و6-7 (4-7).

ولم يفلح برديتش في تحقيق عودة إيجابية الى الملاعب، بعدما غاب في نهاية الموسم الماضي بسبب إصابة في الظهر. وواجه التشيكي صعوبة في التعامل مع الارسالات القوية لمنافسه الالماني.

وفي استكمال لخروج المصنفين من الدورة، سقط الصربي فيليب كرايينوفيتش المصنف سادسا أمام الالماني بيتر غويوفتشيك بمجموعتين دون رد 4-6 و1-6. كما خسر التونسي مالك الجزيري الثلاثاء أمام البريطاني ألجاز بيديني بنتيجة 5-7 و1-6.

وبلغ المصنف ثامنا الاسباني فيليسيانو لوبيز الدور الثاني، بفوزه على مواطنه غييرمو غارسيا-لوبيز 6-4، 5-7، و7-6 (7-3).

وكان المصنف أول النمسوي دومينيك تييم بلغ الدور الثاني، بفوزه الاثنين على الروسي يفغيني دونسكوي 7-6 (7-3) و6-3.

وغاب عن الدورة عدد من اللاعبين البارزين بسبب الاصابة أو غياب الجاهزية البدنية، أبرزهم حامل اللقب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، والسويسري ستانيسلاس فافرينكا والفرنسي جو-ويلفريد تسونغا.