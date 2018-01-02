الأهلي يحاصر الاسماعيلي في صدارة بطولة مصر

القاهرة - واصل الاهلي زحفه نحو قمة الدوري المصري لكرة القدم بفوزه على مضيفه النصر برباعية نظيفة الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية للدوري.

ورفع الاهلي رصيده الى 36 نقطة في المركز الثاني متخلفا بفارق نقطة واحدة عن الاسماعيلي المتصدر، لكن الاهلي يملك مباراة مؤجلة اخرى اذا فاز او تعادل بها ينتزع المركز الاول.

لم يتأثر الاهلي بالغيابات الكثيرة التي ضربت صفوفه بسبب الاصابات وبسط الفريق سيطرته على المباراة من بدايتها، وتعددت الهجمات إلى أن سجل ايمن اشرف هدف التقدم مستغلا خطأ الحارس محمد مصطفى في تقدير الكرة ليضعها بسهولة في المرمى الخالي (12).

استمر تقدم لاعبي الأهلي الهجومي لتعزيز الهدف وهو ما نجح فيه وليد سليمان من تسديده لركلة جزاء على يسار الحارس (36).

اقتصرت محاولات النصر على الجهود الفردية لاسلام عيسى الذي نجح في تخطي رامي ربيعة في إحدى الهجمات وسددها قوية حولها الحارس محمد الشناوي الى ركنية، ليرد حمودي بانفراد وتسديدة قوية أنقذها الحارس.

وفي مطلع الشوط الثاني خسر الاهلي جهود الشناوي ليلعب احمد عادل بدلا منه.

اندفع لاعبو النصر مع بداية الشوط الثاني وسط تراجع نسبي للاعبي الاهلي الأمر الذي ساهم في تسجيل خطورة على مرمى الحارس الاحتياطي أبرزها من تسديدة وليد عادل على يمينه.

ونجح وليد ازارو في إضافة الهدف الثالث من ركلة جزاء (86) وضعها على يمين الحارس، قبل ان يضيف اسلام محارب من انفراد وكرة على يمين الحارس الهدف الرابع قبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة.