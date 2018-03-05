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فوربس تختار الفنانة اليمنية بلقيس شخصية مؤثرة
 

نسخة الشرق الأوسط من المجلة العالمية تضع المغنية بين الفئة الشبابية العربية الأكثر تأثيرا لتحقيقها نجاحات متواصلة في وقت قصير.
 

ميدل ايست أونلاين

مع رواد الاعمال والمشاهير

دبي - نظراً لنجاحاتها المتعددة والمتميزة في مجال الفن بوقت يعتبر قصيراً، ونجاح أعمالها التي تحقق مشاهدات كبيرة عبر "يوتيوب"، وشعبيتها الكبيرة بين الفئة الشبابية، اختيرت الفنانة بلقيس أحمد ضمن قائمة "الشباب العرب تحت الـ30" في النسخة الأولى من مجلة "فوربس الشرق الأوسط" التابعة لنسختها العالمية.

وجاء اختيارها في قائمة أكثر الأشخاص تأثيراً في مجالها وعمرها لا يتعدى الـ30 عاماً، والتي تضمنت رواد الأعمال والفنانين والمشاهير والمبتكرين ذوي الأصول العربية.

وأكدت بلقيس سعادتها وفخرها باختيارها وتسميتها بين الأكثر تأثيراً بين جيل الشباب في الوطن العربي، وقالت: "هذا النجاح والتميز يشجعني على تقديم محتوى مفيد وهادف سواء في محاضراتي الجامعية أو عبر وسائل التواصل الإجتماعي"، مضيفة: "أحب دائماً أن تكون رسائلي مؤثرة وإيجابية تفتح الطريق للخير في ظل المهاترات المنتشرة وخاصة عبر هذه وسائل التواصل الإجتماعي".

وكانت بلقيس قد أعلنت اختيارها عبر حساباتها الإجتماعية الإلكترونية المختلفة ضمن قائمة الشخصيات العربية الأكثر تأثيراً تحت سن الثلاثين وكتبت: "بفضل من الله ثم بدعمكم.. تم اختياري من ضمن قائمة 30 مؤثرا تحت سن الثلاثين من قِبَل مجلة فوربس العالمية مع كوكبة من المؤثرين في الميادين السياسية والإعلامية والرياضية.. سعيدة جداً بهذا الإنجاز وحتماً القادم أجمل باْذن الله".

تستعد بلقيس في الفترة القادمة لأخذ إجازة وضع من أجل استقبال مولودها الأول وخلال هذه الفترة ستطرح أغنية بشكل فيديو كليب سيتم الإعلان عنه خلال الفترة المقبلة، عندما يتم تحديد موعد عرضها.
 

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