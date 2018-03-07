فرنسا تقر بوجود ترسانة أسلحة إيرانية في اليمن

باريس – أقر وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان بوجود الكثير من الأسلحة الإيرانية في اليمن ما يعكس تورط طهران في الصراع وكذلك عدم قدرتها على التملص من دعمها للحوثيين مع تزايد الحجج والبراهين بخوضها حربا بالوكالة لتقويض أمن اليمن وتنفيذ مخططاتها الطائفية.

وتجنب لودريان الثلاثاء الرد على أسئلة بشأن ما إذا كان ينبغي لبلاده وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات بسبب استخدامها في اليمن وقال إن إيران لها أيضا "الكثير" من الأسلحة هناك.

وتقود السعودية تحالفا تشكل في عام 2015 لقتال جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي تسيطر حاليا على معظم شمال اليمن والعاصمة صنعاء في حرب أودت بحياة أكثر من عشرة آلاف شخص وشردت ما يزيد على ثلاثة ملايين.

وعندما سئل عن سبب استمرار باريس في بيع أسلحة للسعودية والإمارات في ظل الوضع الراهن تجنب الوزير جان إيف لو دريان المسألة وقال إن الأولوية هي لإيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية.

وقال لو دريان أمام لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان "إنني قلق حقا بشأن الموقف في اليمن".

وأضاف "صحيح أنه توجد أسلحة سعودية، لكن هل تصدقون أنه توجد أسلحة إيرانية أيضا، الكثير من الأسلحة الإيرانية". وتنفي إيران تزويد الحوثيين بالأسلحة.

ومن جانبه دافع وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الثلاثاء عن الحرب "العادلة" التي تشنها بلاده في اليمن.

وقال الجير لراديو 4 التابع للبي بي سي "انهم ينتقدوننا بسبب الحرب في اليمن التي لم نكن نرغب بها ولكنها فرضت علينا

زار لو دريان طهران في مهمة دقيقة لإعادة التأكيد على دعم أوروبا للاتفاق النووي الذي فتح اقتصاد إيران وناقش في الوقت نفسه المخاوف الأمريكية بشأن برنامج طهران الصاروخي ودورها في الصراعات بالمنطقة.

وتسعى فرنسا للحصول من طهران على تعهدات بشأن الحد من برنامجها البالستي ونزعات "الهيمنة" للجمهورية الاسلامية في الشرق الاوسط.

والسعودية والإمارات من بين أكبر مشتري الأسلحة الفرنسية حيث يشتريان من فرنسا دبابات وعربات مدرعة وذخائر ومدفعية. وتشتري الإمارات طائرات مقاتلة فرنسية.

وقالت مصادر مطلعة إنه على عكس دول أوروبية أخرى، لم تبد باريس أي مؤشرات ملموسة على تقليل أو تعليق بيع أسلحة إلى التحالف الذي تقوده السعودية.

وقال الوزير " ونحن نأمل أن... نستأنف سريعا الحل السياسي، لأنها على الأرجح الأزمة الأسهل في الحل بالمنطقة إذا ما توفرت الإرادة السياسية لدى كل الأطراف".