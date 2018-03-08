الشيوعية تتدين في الصين من أجل الرئيس

بكين - ملهم بوذي حي. لقب جديد يضاف إلى ألقاب الرئيس الصيني شي جين بينغ بالإضافة إلى زعيم الحزب الشيوعي والقائد الأعلى للجيش.

وقال وانغ قوه شنغ مسؤول الحزب في إقليم تشينغهاي بأقصى شمال غرب الصين، مسقط رأس الدالاي لاما الزعيم الروحي للتبت، على هامش الجلسة السنوية للبرلمان الصيني إن شعب التبت الذي يعيش في الإقليم يقولون إنهم يعتبرون شي "إلها".

وأضاف أن الإقليم يتبع نصيحة ماو تسي تونغ الداعية لأن تحب الجماهير هذا الحزب وزعيمه.

وقال وانغ إنه وزع "صور الزعيم" على سكان من المناطق الفقيرة يجري نقلهم إلى منازل جديدة.

ولم يحدد ما إذا كان وزع صور ماو أم شي.

وقال وانغ "عامة الناس في مناطق الرعي يقولون إن الأمين العام (للحزب الشيوعي) شي هو بوذيساتفا حي". و البوذيساتفا في البوذية هو شخص يتحلى بالرحمة ويسعى لخير كل الكائنات.

ويعتبر شي الزعيم الأقوى في الصين بعد ماو. ومن المتوقع أن يظل شي رئيسا للصين مدى الحياة بعد موافقة البرلمان على إلغاء القيود على فترات الرئاسة يوم الأحد.

وكانت فكرة ان يظل شي (64 عاما) الذي تولى منصبه في 2013، رئيسا مدى الحياة السائدة في كل الاوساط. اذ يمكن ان يظل على رأس السلطة الى ما بعد نهاية ولايته الثانية في 2023.

ومن المقرر ذكر اسم شي في الدستور. ويشكل بقاء شي في الحكم بعد 2023 دعما لطموحه بجعل البلاد قوة عظمى ذات نفوذ وفي الوقت نفسه، ازالة كل المسؤولين الفاسدين ومعارضيه داخل الحزب الشيوعي.

واثار احتمال "رئيس مدى الحياة" استنكارا على شبكات التواصل الاجتماعي واستغرابا او حتى انتقادات سارعت الرقابة الى حذفها مع حظرها لكلمات مثل "امبراطور" و"لست موافقا".