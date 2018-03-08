900 قتيل حصيلة الحملة العسكرية على الغوطة الشرقية

دمشق - قتل أكثر من 900 مدني بينهم 188 طفلاً منذ بدء قوات النظام السوري حملتها العسكرية على الغوطة الشرقية المحاصرة قبل نحو ثلاثة أسابيع، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان الخميس، في حصيلة تزامنت مع الإعلان عن شطر الجيش السوري للغوطة الشرقية إلى قسمين.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن حصيلة القتلى الإجمالية منذ بدء قوات النظام هجومها في 18 شباط/فبراير بلغت 905 مدنيين، بعد مقتل سبعة في غارة استهدفت الخميس بلدة زملكا.

قال قائد عسكري في تحالف يدعم الحكومة السورية الخميس إن الجيش السوري يوشك على شطر الغوطة الشرقية إلى قسمين إذ تلتئم قواته المتقدمة من الشرق مع القوات المنتشرة عند مشارف الغوطة من الغرب.

ويضع هذا الغوطة فعليا تحت سيطرة الحكومة السورية إذ أن الجزء المتبقي منها سيكون في مرمى نيران أسلحتها.

وتسعى الحكومة السورية مدعومة من روسيا وإيران لسحق آخر جيب رئيسي للمعارضة المسلحة قرب دمشق في حملة شرسة يقول المرصد السوري لحقوق الإنسان إنها أسفرت عن مقتل 905 مدنيا خلال الثمانية عشر يوما الماضية منهم 91 سقطوا الأربعاء.

وأكد القائد العسكري الذي طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول له الحديث لوسائل الإعلام تقريرا نشره المرصد في ساعة متأخرة الأربعاء وأشار فيه إلى أن الغوطة الشرقية انقسمت فعليا إلى شطرين.

لكن وائل علوان المتحدث باسم جماعة فيلق الرحمن، إحدى جماعات المعارضة الرئيسية في الغوطة الشرقية، نفى هذا. وحين سئل عما إن كان الخبر صحيحا كتب في رسالة نصية من اسطنبول حيث يقيم "لا".

من جهة أخرى قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنه تأجل دخول قافلة مساعدات للغوطة اليوم الخميس كما كان مقررا.

وتقول الأمم المتحدة إن 400 ألف شخص محاصرون في مدن وبلدات الغوطة الشرقية التي تفرض الحكومة حصارا عليها منذ سنوات والتي كانت إمدادات الغذاء والدواء فيها توشك على النفاد بالفعل قبل الهجوم.

وفر مدنيون كثيرون من خطوط المواجهة إلى مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية.

وعرضت روسيا، أقوى حلفاء الرئيس السوري بشار الأسد، خروج مقاتلي المعارضة من الغوطة الشرقية بسلام مع عائلاتهم وأسلحتهم الشخصية، في اتفاق يشبه اتفاقات سابقة سمحت لمقاتلي المعارضة بالانسحاب إلى مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة قرب الحدود مع تركيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء إن بعض مقاتلي المعارضة يريدون قبول عرض المغادرة. وموقف المعارضة المعلن حتى الآن هو رفض العرض والتعهد بمواصلة القتال.

وقال القائد العسكري الموالي للحكومة السورية إن القطاع المتبقي من الأراضي التي تربط المناطق الشمالية والجنوبية من الغوطة يبلغ عرضه كيلومتر واحد فقط ويقع في مرمى نيران القوات الحكومية. وأضاف أن هذا يعني "بالعلم العسكري" أن المنطقة تم تقسيمها.

وستمثل هزيمة المعارضة في الغوطة الشرقية أكبر انتكاسة تمنى بها منذ إخراج مقاتليها من شرق حلب أواخر 2016 بعد حملة مشابهة من الحصار والقصف والهجمات البرية والوعود بخروج آمن.

وتقول موسكو ودمشق إن عملية الغوطة ضرورية لوقف قصف المعارضة للعاصمة.

ودعا مجلس الأمن الدولي الأربعاء إلى تنفيذ قراره الصادر في 24 فبراير شباط والذي يطالب بوقف إطلاق النار في عموم سوريا لمدة 30 يوما وأبدى قلقه من الأزمة الإنسانية في البلاد.

ودخلت قافلة مساعدات دوما الاثنين لكن مسؤولي الحكومة استبعدوا منها الإمدادات الطبية ولم يتسن تفريغها بالكامل بسبب القتال. وكانت الأمم المتحدة تأمل في تسليم المساعدات العالقة الخميس.

وقالت يولاندا جاكمت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر لرويترز "قافلة اليوم تأجلت". وكانت الأمم المتحدة قد طلبت من الحكومة الالتزام بوقف إطلاق النار اليوم للسماح بدخول المزيد من المساعدات.