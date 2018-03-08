ماكدونالدز تتخلى عن شعارها الذهبي للإحتفاء بالمرأة

واشنطن - لأول مرة في تاريخها، قلبت سلسلة مطاعم ماكدونالدز شعارها الذهبي المميز باتجاه السماء في مئة فرع لها بالولايات المتحدة احتفالا بيوم المرأة العالمي الذي يوافق اليوم الخميس.

ويهدف قلب الشعار إلى تحويله من حرف إم (M) باللغة الإنكليزية إلى حرف دبليو (W) وهو أو حرف في كلمة وومن (Women) أو المرأة.

وشمل ذلك قلب الشعار على واجهات المطاعم وعبوات الطعام والزي الرسمي للعاملين في هذه الفروع.

وقال صاحب أحد المطاعم في لينوود بولاية كاليفورنيا إن الجهود المبذولة للاحتفال بالمرأة عن طريق قلب العلامة التجارية التاريخية لماكدونالدز "شيء معبر حقا".

ووفقا للأمم المتحدة فإن يوم المرأة العالمي، الذي يُحتفل به في الثامن من مارس/آذار كل عام، يعد فرصة لتذكر الانجازات التي تحققت في مجال حقوق المرأة والدعوة إلى المزيد من التغيير.

ويعود الاحتفال إلى بداية القرن العشرين، وترعاه الأمم المتحدة منذ عام 1975.

وتدير ماكدونالدز معظم مطاعمها البالغ عددها 2400 في البر الرئيسي الصيني إلى جانب جميع مطاعمها تقريبا في هونغ كونغ وعددها 240 مطعما.

وتخطط الشركة لإضافة 1500 مطعم على مدى السنوات الخمس المقبلة في كلا المنطقتين.

وفي مارس/آذار قالت ماكدونالدز إنها تعكف على إعادة هيكلة عملياتها في المنطقة وتبحث عن شركاء استراتيجيين في الصين وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية.

اتفقت شركة ماكدونالدز على بيع حصة أغلبية في أنشطتها بالصين وهونغ كونغ إلى شركة سي.آي.تي.آي.سي المدعومة من الدولة ومجموعة كارلايل مقابل ما يصل إلى 2.1 مليار دولار في إطار مساعيها للتحول إلى نموذج أعمال ذي رأسمال أقل كثافة.

ويأتي الاتفاق تتويجا لمفاوضات بين سلسلة مطاعم الوجبات السريعة وشركات استثمار مباشر من بينها كارلايل وتي.بي.جي كابيتال مانجمنت إلى جانب عدد من الشركات الصينية.

وسلطت هوليوود أضواءها على راي كروك الرجل الذي حول متجرا صغيرا لبيع الهامبورغر في مدينة كاليفورنيا الأميركية إلى إمبراطورية ماكدونالدز العالمية للوجبات السريعة.

ويلعب مايكل كيتون الممثل الشهير الحائز على جائزة أوسكار دور كروك وهو شخص مدمن للخمر كان يبيع ماكينات صنع المشروبات المثلجة نحا الأخوين ماكدونالد جانبا قبل 60 عاما حتى يسيطر على العلامة التجارية التي تحمل اسمهما وذلك في فيلم "ذا فاوندر" الذي بدأ عرضه في دور السينما الأميركية الجمعة.

وأقنع كروك الذي توفي عام 1984 ريتشارد وموريس ماكدونالد بالسماح له بالحصول على حق امتياز مطاعمهما النظيفة التي تقدم الخدمة بسرعة.

ومارس كروك بعد ذلك سيطرة طاغية على الاسم التجاري لماكدونالدز مما جعل الأخوين يوافقان على بيعه له نظير 2.7 مليون دولار.