واشنطن تستبعد التفاوض مع بيونغيانغ قريبا

أديس أبابا - صرح وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون في أديس أبابا الخميس انه "ما زلنا بعيدين عن مفاوضات" بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لتسوية الأزمة النووية في شبه الجزيرة الكورية.

وقال تيلرسون الذي وصل أديس أبابا في مستهل جولة هي الأولى له في إفريقيا إن المؤشرات من بيونغيانغ قد تكون ايجابية لكنه أضاف أن المفاوضات مع نظام كيم جونغ اون لن تحصل قريبا.

وقال للصحافيين "أعتقد كما ألمح الرئيس ترامب (هناك) مؤشرات ايجابية محتملة قادمة من كوريا الشمالية عن طريق حوارهم الكوري-الكوري مع كوريا الجنوبية".

وأضاف "في ما يتعلق بالمحادثات المباشرة مع الولايات المتحدة (وكوريا الشمالية) -- وتطرحون هنا سؤالا عن مفاوضات -- ما زلنا بعيدين عن مفاوضات ويجب أن نكون موضوعيين وواقعيين حول هذه النقطة".

وقال إن خطوة أولى ستكون "محادثات بشأن المحادثات" لمعرفة "ما إذا كانت الظروف مهيأة لبدء التفكير بخصوص المفاوضات".

ونقلت كوريا الجنوبية الثلاثاء عن بيونغيانغ قولها انه "ليس هناك سبب" للاحتفاظ بسلاحها النووي "إذ زالت التهديدات العسكرية للشمال وتم ضمان أمن نظامه".

وقال مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي عقب عودته من لقاء مع الزعيم كيم جونغ اون في بيونغيانغ إن الشمال منفتح على محادثات "صريحة" مع الولايات المتحدة حول نزع السلاح النووي وسيقوم بتعليق التجارب الصاروخية والنووية أثناء مفاوضات.

ورحب الرئيس دونالد ترامب بالعرض ووصفه "بالايجابي جدا".

غير أن رئيس أجهزة الاستخبارات الأميركية دان كوتس قلل الثلاثاء من شأن هذا الإعلان. وأضاف خلال جلسة استماع أمام لجنة الجيوش في مجلس الشيوخ "قد يكون ذلك تقدما. اشك كثيرا في ذلك. كما قلت هناك دائما أمل".

وحضت الصين الخميس الولايات المتحدة وكوريا الشمالية على بدء مفاوضات في اقرب وقت، فيما حذرت اليابان من أن يكون ذلك خدعة لكسب الوقت داعية بيونغيانغ للقيام بخطوات "ملموسة".