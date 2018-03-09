رسوم ترامب الجمركية تقلق صندوق النقد الدولي

واشنطن - قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد إنها تخشى من تصعيد "متبادل" للثأر التجاري بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات الصلب والألومنيوم مما قد يقوض الثقة والاستثمار.

وقالت لاغارد خلال منتدى لصحيفة واشنطن بوست حول قضايا المرأة أمس الخميس إن الأثر الاقتصادي المباشر للرسوم ليس هو أكثر ما يقلقها ولكن دوره في "إطلاق" ردود انتقامية من شركاء تجاريين حول العالم.

أضافت "ذلك التصعيد هو في حد ذاته الخطر بسبب أثره على جميع تلك الاقتصادات وأثره على الثقة أيضا" مشيرة إلى أن التجارة ظلت محركا للنمو الذي حقق تعافيا عالميا أقوى خلال الأشهر الأخيرة.

تأتي تصريحاتها بعدما مضى الرئيس الأميركي دونالد ترامب قدما الخميس في فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب وعشرة بالمئة على واردات الألومنيوم. ومن المتوقع بدء العمل بالرسوم خلال 15 يوما لكن القرار يستثني كندا والمكسيك مبدئيا.

وتجاهل ترامب التحذيرات من حرب تجارية عالمية واحتجاجات حلفائه في أوروبا والداخل، مؤكدا أنه لا يخشى إطلاق حرب تجارية. وقال "عندما نأتي بعد كل دولة، الحروب التجارية لا تكون سيئة".

وفاجأ ترامب الشركاء والأعداء التجاريين بإعلانه فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على الفولاذ و10 بالمئة على الالومنيوم على واردات الولايات المتحدة من هذين المعدنين وذلك لحماية صناعة التعدين الوطنية.

قالت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريز الجمعة إن الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على واردات الصلب والألومنيوم ستمثل عبئا على الشركات في أكبر اقتصاد بأوروبا.

وقالت تسيبريز في بيان "لقد أمر برسوم جمركية عقابية لا تتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية وهو بهذا الفعل يزيد أسعار المستهلكين ويجعل عمل شركاتنا الصغيرة والكبيرة أكثر صعوبة".

أضافت أن الرسوم تمثل إهانة لشركاء الولايات المتحدة المقربين مثل الاتحاد الأوروبي وألمانيا وقالت إن بلادها ستنسق عن كثب مع المفوضية الأوروبية للرد "بهدوء لكن بوضوح".

ومن جانبه قال جميل ارتيم مستشار الرئيس التركي الجمعة في حديث لقناة (تي.آر.تي) التلفزيونية الإخبارية الحكومية إن بلاده قد ترد بإجراءات طويلة الأجل على رسوم جمركية فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب.

وكان ارتيم قال في وقت سابق من هذا الأسبوع إن تركيا قد ترد على مثل تلك الخطوة من جانب الولايات المتحدة عبر زيادة الرسوم على واردات القطن الأميركي.