أردوغان يطالب الناتو بالتدخل العسكري بسوريا

أنقرة - دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت الحلف الأطلسي "الناتو" للقدوم إلى سوريا والمساعدة في حماية الحدود التركية من "الإرهابيين".

وقال أردوغان في خطاب ألقاه، السبت، أمام أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم في محافظة مرسين "أخاطب الناتو، أين أنتم؟، تعالوا إلى سوريا، لماذا لا تأتون، أليست تركيا إحدى دول الناتو؟"

وأضاف أردوغان "دعوتمونا إلى أفغانستان والصومال والبلقان فلبينا النداء، والآن أنا أدعوكم تعالوا إلى سوريا.. لماذا لا تأتون؟"

وتابع "لسنا قوة احتلال هدفنا فقط تطهير حدودنا مع سوريا من الإرهابيين، سوف نطهر عفرين من الإرهاب ومن ثم نطهر منبج وتل أبيض والقامشلي وكل حدودنا من الإرهابيين"، في إشارة إلى المقاتلين الأكراد المتمركزين في المنطقة.

وقال "بلغ عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في إطار عملية غصن الزيتون، 3213 إرهابيا، وتم تطهير 900 كيلومتر مربع من الإرهابيين"، مشددا على أن الجيش التركي يواصل الزحف نحو مركز مدينة عفرين.

وواجهت تركيا مقاومة ضارية دفعتها إلى إرسال المزيد من التعزيزات العسكرية على مراحل وهو ما رجح كفتها في حسم معركة جندريس تحت غطاء جوي كثيف وقصف مدفعي لم يهدأ منذ أسابيع.

ويتصدى المقاتلون الأكراد الذين أثبتوا فعالية في قتال تنظيم الدولة الإسلامية، للهجوم التركي لكنها المرة الأولى التي يتعرضون فيها لعملية عسكرية واسعة بهذا الشكل يتخللها قصف جوي.

وبدأت تركيا العملية التي أطلقت عليها اسم "غصن الزيتون" في شمال سوريا قبل ما يقرب من سبعة أسابيع لطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية السورية من المنطقة المحاذية للحدود التركية.

وتعتبر أنقرة كلا من "وحدات حماية الشعب" وواجهتها السياسية "حزب الاتحاد الديمقراطي"، وهما المكونان الأساسيان لتحالف "قوات سوريا الديمقراطية"، تنظيمين إرهابيين وحليفين لـ"حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا والذي حاربته على مدار سنوات عديدة.

وتسببت تهديدات أردوغان المتكررة بالتوجه إلى منبج في تعقيدات مع الولايات المتحدة حليفة بلاده في حلف شمال الأطلسي التي لها قوات في المنطقة.

وأثار دعم الولايات المتحدة لوحدات حماية الشعب الكردية غضب تركيا. وساندت واشنطن الوحدات في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

وتعتبر تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية. وحمل الحزب السلاح ضد الدولة التركية على مدى ثلاثة عقود.