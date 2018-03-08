فوز تاريخي للوداد المغربي في دوري الابطال

الدار البيضاء (المغرب) - استهل الوداد البيضاوي المغربي حملة الدفاع عن لقبه بطلا لمسابقة دوري ابطال افريقيا لكرة القدم بفوز ساحق على ضيفه وليامسفيل العاجي 7-2 الاربعاء في الدار البيضاء في ذهاب الدور الثاني.

وعانى الوداد البيضاوي، بطل الكأس السوبر الافريقية، الامرين في الشوط الاول حيث استقبلت شباكه هدفين بينهما الافتتاحي في الدقيقة الثالثة قبل ان ينهيه بالتعادل 2-2.

لكن بطل المغرب انتفض في الشوط الثاني وسجل خماسية كان بطلها اسماعيل الحداد الذي سجل هاتريك.

وفاجأ الضيوف صاحب الارض بهدف مبكر سجله جان ويلي ندا من تسديدة قوية من خارج المنطقة في الدقيقة الثالثة، لكن الوداد البيضاوي ادرك التعادل بعد 3 دقائق عبر محمد أولاد بارتماءة رأسية من مسافة قريبة، ثم تقدم للمرة الاولى عبر أمين التغزاوي من ركلة حرة جانبية مباشرة، قبل ان يدرك وليامسفيل التعادل عبر جان فرانسيس ندا في الدقيقة 36 من مسافة قريبة.

وانتفض رجال المدرب التونسي فوزي البنزرتي في الشوط الثاني ومنح المدافع محمد الناهيري التقدم مجددا للوداد في الدقيقة 52، وسجل التغزاوي هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه بعد 10 دقائق، قبل ان يضيفه الحداد ثلاثيته في الدقائق 74 و90 و90+2.

وتقام مباراة الاياب في 16 آذار/مارس الحالي في أبيدجان.

وكان الوداد البيضاوي توج باللقب القاري الثاني في تاريخه والاول منذ 25 عاما في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على حساب الأهلي المصري، ثم ظفر بالكأس السوبر الافريقية للمرة الاولى ايضا في 24 شباط/فبراير الماضي على حساب مازيمبي الكونغولي الديموقراطي بطل كأس الاتحاد.