نتانياهو يتهرب من انتخابات مبكرة لحماية الائتلاف الحاكم

القدس - عارض رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو تنظيم انتخابات مبكرة في حين تحقق معه الشرطة في عدة قضايا فساد ويواجه ائتلافه الحاكم أزمة.

وبعد ان تطرقت وسائل الاعلام الى احتمال تنظيم انتخابات تشريعية في حزيران/يونيو المقبل بدلا من تشرين الثاني/نوفمبر 2019، قال نتانياهو قبل مغادرته الى الولايات المتحدة في وقت متأخر مساء السبت "لا يوجد اي مبرر لذلك في حال توفرت الارادة الحسنة، أنا لدي هذه الإرادة وآمل أن تكون كذلك لدى سائر الشركاء" في الائتلاف.

وأضاف للإذاعة العامة "في هذه الحال، يمكن ان تنهي الحكومة ولايتها بصورة طبيعية في الموعد المحدد السنة المقبلة".

أوصت الشرطة الشهر الماضي بتوجيه تهم الى نتانياهو بالاحتيال واساءة الائتمان في قضيتين، وهو متورط كذلك مع زوجته سارة في قضية ثالثة استجوبته الشرطة بشأنها الجمعة لخمس ساعات.

وتريد الشرطة استجواب كل من نتانياهو وزوجته على حدة، حول ما اذا سعى للحصول على تغطية اعلامية ايجابية في موقع واللا الاخباري الذي يملكه شاؤول ايلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك للاتصالات في مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات ملايين الدولارات.

واظهرت الرسائل النصية محاولة تاثير سارة نتانياهو على إيريس ايلوفيتش، لتغيير التغطية الاعلامية على موقع واللا الاخباري. وكتبت سارة "انتم تقتلوننا، تذبحوننا، انتم تدمرون الدولة ، اي نوع من المواقع هذا؟ عليكم العمل على تغييره باسرع وقت ممكن وفعل اي شيء لوقف ذلك. انتم اصحاب الموقع وبامكانكم تغيره بسرعة".

في المقابل، يواجه نتانياهو بداية أزمة حكومية تتعلق بتجنيد الشباب اليهود المتدينين في الجيش، في حين هددت الاحزاب المتشددة المؤتلفة معه بعدم الموافقة على مشروع موازنة 2019 هذا الشهر اذا لم يقر الكنيست قانونا يستثني المتشددين من الخدمة العسكرية ليتفرغوا للدراسة الدينية بعد أن ألغت المحكمة العليا قانونا بهذا المعنى اقره الكنيست السنة الماضية.

لكن حزب "إسرائيل بيتنو" القومي المتطرف بزعامة وزير الدفاع افيغدور ليبرمان وحزب "كلنو" من اليمين الوسط بزعامة وزير المالية موشيه كحلون يعارضان مثل هذا القانون.

وسيلتقي نتنياهو خلال زيارته، بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، حيث سيتصدر الملف الإيراني النووي مباحثتهما، حسبما ذكر نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه أمس.

والسبت أفادت مصادر في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي لوسائل إعلام محلية، أن الخلافات داخل الائتلاف "ستعجل" من إجراء انتخابات مبكرة. ىوتنتهي ولاية الحكومة الحالية نهاية العام 2019.

وكان مراقبون إسرائيليون قد توقعوا الأسبوع الماضي، إجراء انتخابات مبكرة، على خلفية الاتهامات الموجهة لنتنياهو بالفساد.