ترامب يضغط بالضرائب على أوروبا والصين

واشنطن - واصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الضغط على شركاء بلاده التجاريين يوم السبت مهددا شركات صناعة السيارات الأوروبية بفرض ضريبة على الواردات في حالة رد الاتحاد الأوروبي على خطته التي تقضي بفرض تعريفات جمركية على الألمونيوم والصلب.

واعلنت بكين الأحد انها سترد على واشنطن اذا ألحقت الاجراءات الأميركية اضرارا بالمصالح الاقتصادية لثاني اقتصاد في العالم.

وأشارت تغريدة لترامب على تويتر إلى رفضه الإذعان لمصالح قطاع الأعمال بالولايات المتحدة والشركاء التجاريين الأجانب الذين شعروا بقلق من احتمال نشوب حرب تجارية.

وقال ترامب "إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد أن يزيد بشكل أكبر تعريفاته وحواجزه الضخمة بالفعل على الشركات الأميركية التي تقوم بنشاط هناك، سنفرض ببساطة ضريبة على سياراتهم التي تتدفق بشكل حر إلى الولايات المتحدة".

واضاف ترامب "يجعلون من المستحيل بيع سياراتنا هناك. التجارة الضخمة غير متوازنة".

وتفرض الولايات المتحدة تعريفة جمركية تبلغ 2.5 في المئة على السيارات التي يتم تجميعها في أوروبا وتعريفة تبلغ 25 في المئة على السيارات الفان والشاحنات الصغيرة المصنوعة في أوروبا. وتفرض أوروبا تعريفة قدرها عشرة في المئة على السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة.

وانتقد ترامب أوروبا في تصريحات أدلى بها خلال حفل لجمع التبرعات بولاية فلوريدا.

ولم يرد ترامب على أسئلة بشأن التعريفات الجمركية أو موضوعات أخرى لدى عودته إلى البيت الأبيض يوم السبت. وكانت المفوضة الأوروبية لشؤون التنافس مارغريت فيستيغر قالت في كلمة في جامعة هارفارد يوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي سيرد على هذه التعريفات "للدفاع عن الصناعة الأوروبية والنظام التجاري العالمي" وذلك حسب نسخة من تصريحاتها.

ووصفت خطوة ترامب بأنها "إجراءات حمائية متحيزة ألحقت الضرر ليس بالوظائف فحسب وإنما بكل نظام القواعد الذي يجعل اقتصادنا العالمي يعمل".

من جهته قال مسؤول صيني الأحد ان "الصين لا تريد حربا تجارية مع الولايات المتحدة".

واضاف جانغ يسوي المتحدث باسم الجمعية الشعبية الوطنية خلال مؤتمر صحافي عشية الجلسة السنوية للبرلمان "لكن اذا قامت الولايات المتحدة بفعل من شأنه الإضرار بالمصالح الصينية، فان الصين لن تقف مكتوفة الايدي وستتخذ ما يلزم من إجراءات".

ويعتقد ترامب أن الرسوم ستحمي الوظائف الأميركية لكن اقتصاديين كثيرين يقولون إن عواقب زيادة الأسعار علي مستهلكي الصلب والألومنيوم مثل صناعتي السيارات والنفط ستقضي على وظائف أكثر من تلك التي ستخلقها الرسوم.

أما استراليا فحذرت الاحد من عاقبة تبادل الاجراءات الانتقامية ومن اندلاع حرب تجارية يمكن ان تؤدي الى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، فيما سعت الى ضمان اعفاء صناعة الصلب والالمنيوم الاسترالية من رسوم الاستيراد التي فرضها ترامب على هذه المواد.

وحاولت كانبرا اقناع الولايات المتحدة باستبعاد استراليا من هذه الرسوم الثقيلة، مشيرة الى تفاهم تم التوصل اليه مع واشنطن خلال قمة العشرين العام الماضي.

كما برزت مخاوف على صعيد السوق المحلي من ان هذه الرسوم الاميركية قد تغرق الاسواق ببضائع رخيصة كانت مخصصة في الاصل للتصدير الى السوق الاميركي.

وقال وزير التجارة الاسترالي ستيف شوبو لقناة سكاي نيوز استراليا "لقد رأينا في اليومين السابقين ردودا من كندا والاتحاد الاوروبي. ورأينا الحكومة الاميركية تعود للحديث عن فرض رسوم على السيارات".

واضاف "هذا ما يقلقني، اذا استمرينا برؤية هذا التصعيد في الخطاب، وايضا تطبيق زيادة الرسوم على الواردات والصادرات في عدة اقتصادات في نهاية المطاف، فان هذا سيؤدي الى تباطؤ في النمو".

واشار مسؤول اميركي الجمعة الى انه لن يكون هناك اي اعفاء لاي دولة، لكنه اضاف انه سيتم النظر باعفاءات محتملة بشكل منفصل وستدرس كل قضية على حدة.