قوات الأسد تبدأ اجتياح الغوطة

دمشق/بيروت - أعلن الجيش السوري الأحد تقدمه على أكثر من جبهة في الغوطة الشرقية المحاصرة التي تتعرض منذ أكثر من أسبوعين لحملة قصف عنيف، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وقالت وسائل اعلام الاحد ان المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في الغوطة الشرقية تشهد حركة نزوح واسعة في حين أعلنت الأمم المتحدة تعليق ارسال قافلة اغاثة الى الجيب المحاصر ووصفت تكثيف القصف من القوات السورية بالعقاب الجماعي للسكان.

ولم تخف القوات النظامية، المدعومة من حليفتها روسيا، ابدا نيتها استعادة هذا المعقل الأخير للمعارضة الواقع بالقرب من العاصمة دمشق، حيث يعاني 400 الف شخص محاصر منذ عام 2013 من أزمة إنسانية خطيرة.

وشن الجيش السوري في 18 شباط/فبراير، حملة جوية عنيفة نادرة أسفرت منذ ذلك الحين عن مقتل أكثر من 650 مدنيا ومهدت، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان ووسائل اعلام موالية للنظام، لهجوم بري.

ونقلت سانا عن مصدر عسكري أن "وحدات الجيش تقدمت على أكثر من اتجاه وطهرت العديد من المزارع والبلدات باتجاه حرستا (غرب) ودوما"، مؤكداً السيطرة على عدد من البلدات في الجبهة الشرقية للغوطة، معقل الفصائل المعارضة قرب دمشق.

وأوضح المصدر أن الجيش السوري قام "خلال اليومين الماضيين وخارج أوقات التهدئة المحددة بتوجيه ضربات بالنار والقوات على مقرات ومناطق وجود الارهابيين فى الغوطة الشرقية"، مشيراً إلى استعادة السيطرة على بلدات وقرى بينها أوتايا والنشابية وحزرما في شرق وجنوب شرق الغوطة.

وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن استعادة قوات النظام السيطرة على عشرة في المئة من مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية.

وأورد المصدر العسكري أن عمليات الجيش "تتزامن مع تأمين الممر الانساني لخروج المدنيين"، مشيراً إلى أنه "يجرى التحضير لايصال المعونات الغذائية للمدنيين".

ولم تعلن القنوات الرسمية عن الهجوم الا ان القتال البري اشتد في الايام الاخيرة ما ادى الى تقدم قوات النظام في معقل الفصائل المقاتلة رغم هدنة يومية من خمس ساعات دخلت حيز التنفيذ يوم الثلاثاء.

وقال تلفزيون أورينت الموالي للمعارضة السورية وشاهد في الغوطة الشرقية الأحد إن تقدم القوات الحكومية في الجيب المحاصر يدفع الكثير من السكان إلى الفرار.

وقال الشاهد إن الناس فروا من المناطق التي سيطرت عليها قوات الحكومة في المحيط الشرقي للغوطة الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة ويسعون للاحتماء في مناطق بوسط المنطقة.

من جهتها، قالت الأمم المتحدة الأحد إن العنف تصاعد في الغوطة الشرقية رغم النداء الذي وجهته المنظمة الدولية قبل أسبوع لوقف إطلاق النار.

ووصفت المنظمة قصف الجيب السوري المحاصر بأنه عقاب جماعي للمدنيين "غير مقبول بالمرة".

وقال بانوس مومسيس منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية في سوريا ان قذائف المورتر التي انطلقت من الجيب الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة على دمشق أسفرت عن سقوط عشرات المدنيين بين قتيل وجريح.

وتابع في بيان "بدلا من توقف مطلوب بشدة ما زلنا نرى المزيد من القتال والمزيد من الموت والمزيد من التقارير المزعجة عن الجوع وقصف المستشفيات. إن هذا العقاب الجماعي للمدنيين غير مقبول بالمرة".

وقال مسؤول اخر بالمنظمة الدولية في سوريا إن قافلة إغاثة من الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية أخرى لن تدخل الغوطة الأحد كما كان مقررا.

وتابع المسؤول "لن تتمكن القافلة المتجهة إلى الغوطة الشرقية من التحرك اليوم" مضيفا أن الأمم المتحدة وشركاءها في مجال الإغاثة "ما زالوا على أهبة الاستعداد لتوصيل المساعدات المطلوبة بشدة بمجرد أن تسمح الظروف".

وكان من المقرر أن تتجه القافلة التي تضم نحو 40 شاحنة إلى بلدة دوما في الجيب الذي تحاصره القوات الحكومية قرب دمشق.

واستعادت قوات النظام السوري السيطرة على 10% من الغوطة الشرقية إثر تقدمها في عدد من البلدات في القطاع الجنوبي الشرقي، بحسب المرصد.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "هناك معارك بين قوات النظام وجيش الاسلام" ابرز الفصائل المقاتلة في الغوطة الشرقية.

واوضح ان القتال يجري في منطقة الريحان وبلدة الشوفينية حيث قتل 12 عنصرا من قوات النظام خلال الليل، ما يدل على شراسة المقاومة التي يبديها مقاتلو الفصائل، بحسب عبد الرحمن.

واستعادت القوات النظامية، بفضل الدعم العسكري الروسي، زمام الامور في النزاع الذي يعصف بالبلاد وأوقع أكثر من 340 الف قتيل منذ العام 2011.

وبات النظام السوري يسيطر على اكثر من نصف مساحة سوريا بعد ان ضاعف من انتصاراته على الفصائل المقاتلة والتنظيمات الجهادية، سعياً للسيطرة على كامل سوريا.

واستمرت الاشتباكات رغم الهدنة اليومية التي اعلنتها روسيا وتستمر خمس ساعات. وسمحت بخفض كثافة القصف الذي تشنه القوات السورية، الا ان الغارات والقصف المدفعي لم تتراجع وبخاصة خارج أوقات سريان "الهدنة".

وتبلغ المساحة التي تسيطر عليها الفصائل المقاتلة في الغوطة نحو مئة كيلومتر مربع وتشكل نحو ثلث المساحة الكلية للغوطة الشرقية.

واسفر القتال البري، منذ 25 شباط/فبراير، عن مقتل 76 عنصرا من القوات الموالية للنظام و43 مقاتلا من "جيش الاسلام"، بحسب المرصد.