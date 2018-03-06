محمد بن سلمان يعزي تواضروس الثاني بـ'الشهداء الأقباط'

القاهرة - التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاثنين مع البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية في مقره بالكاتدرائية المرقسية بالقاهرة ووصف الذين قضوا بهجمات على الكنائس في مصر بالشهداء، فيما وصفتها وسائل إعلام رسمية بأنها أول زيارة من نوعها لمسؤول من المملكة.

ووصل ولي العهد إلى القاهرة الأحد في زيارة مدتها ثلاثة أيام تمثل أول جولة خارجية له منذ تقلده ولاية العهد في يونيو/حزيران من العام الماضي. وسوف يزور ولي العهد بريطانيا والولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وعززت مصر والسعودية علاقاتهما في السنوات القليلة الماضية وتلقت مصر مساعدات بمليارات الدولارات من حليفتها الخليجية. وأعلن البلدان الاحد تأسيس صندوق مشترك بقيمة عشرة مليارات دولار لتطوير مدينة عملاقة.

وأظهر تلفزيون العربية البابا تواضروس والأمير محمد وهما يسيران داخل الكاتدرائية جنبا الى جنب مساء الاثنين. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن هذه الزيارة هي الأولى من نوعها، دون أن تذكر تفاصيل.

ودعم رؤية أكثر اعتدالا للإسلام أحد الوعود التي قطعها الأمير محمد ضمن خطط لتغيير شكل المملكة وخفض اعتمادها على النفط.

وعانت مصر في السنوات الأخيرة من عنف الإسلاميين المتطرفين بما في ذلك هجمات على كنائس كثيرا ما تبناها تنظيم الدولة لإسلامية. وقتل 25 شخصا في انفجار وقع في كنيسة ملحقة بالكاتدرائية المرقسية في ديسمبر/كانون الأول 2016.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن الأمير محمد قوله خلال زيارته للكاتدرائية "الأقباط غاليين على كل مسلمي العالم".

وأضاف "المسلمون يجب أن يعرفوا ذلك الدور الوطني الذي تحملته الكنيسة من أذى، نعزيكم في شهدائكم الغاليين علينا وعلى مصر والعرب والعالم".

ونقلت الوكالة عن البابا تواضروس قوله "نرحب بهذه الزيارة الغالية علينا. زيارة سموك سعادة لكل المصريين".

وأضاف البابا "كانت جلسة طيبة وزيارة طيبة. تحدث الأمير محمد بن سلمان كثيرا عن محبته للأقباط". وذكر أن ولي العهد السعودي دعاه لزيارة المملكة.

وقبل أن يتوجه إلى الكاتدرائية، زار الأمير محمد مشيخة الأزهر والتقى بالدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وعدد من كبار مسؤوليه.

وقال الأزهر في بيان إن الطيب أعرب عن تقدير الأزهر الشريف والشعب المصري للسعودية "على الدور الذي تقوم به في خدمة الإسلام والمسلمين ونصرة قضايا الأمة".

وأضاف البيان أن الأمير محمد أعرب عن تقدير السعودية للأزهر وعلمائه و"للدور الذي يقوم به فضيلة الإمام شيخ الأزهر في نشر ثقافة الوسطية والتعايش والسلام ومكافحة الفكر المتطرف".

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان إن الرئيس عبد الفتاح السيسي اصطحب الأمير محمد مساء الاثنين في زيارة إلى دار الأوبرا المصرية ، حيث شاهدا عرضا مسرحيا.

وفي الصباح قام الرجلان بزيارة إلى مدينة الإسماعيلية شرقي القاهرة، وتفقدا عددا من المشروعات التي يجري العمل عليها هناك، وقاما بجولة في المجرى الملاحي لقناة السويس.

وتأتي زيارة الأمير محمد لمصر قبل أسابيع قليلة من انتخابات الرئاسة التي يسعى فيها السيسي للفوز بولاية ثانية.

وإلى جانب لافتات تحث المصريين على التصويت لصالح السيسي وضعت لافتات كبيرة في وسط القاهرة الاثنين عليها صور الرئيس المصري والأمير محمد والعاهل السعودي الملك سلمان وكتب على بعضها "أهلا بكم في بلدكم الثاني" و"مصر والسعودية إيد واحدة.. وطن واحد".

وتؤيد مصر السعودية في عدد من قضايا السياسة الخارجية منها المقاطعة الدبلوماسية والتجارية لقطر، ومنها أيضا دعم القوات التي تقاتل حركة الحوثي المسلحة المدعومة من إيران في اليمن.