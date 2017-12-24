مانشستر سيتي يتابع انتصاراته المتتالية في الدوري الانكليزي

لندن - واصل مانشستر سيتي المتصدر هوايته وانتصاراته المتتالية باكتساحه ضيفه بورنموث 4-صفر، وتعثر وصيفه مانشستر يونايتد بتعادله مع ليستر سيتي 2-2، وتابع ايفرتون صحوته ونتائجه الجيدة بقيادة مدربه الجديد سام الاردايس وفرمل ضيفه تشلسي حامل اللقب بارغامه على التعادل السلبي السبت في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الانكليزي لكرة القدم، التي تألق فيها نجم توتنهام الدولي هاري كاين بتسجيله ثلاثية في مرمى بيرنلي.

وهو الفوز السابع عشر على التوالي لمانشستر سيتي باشراف مدربه الاسباني جوسيب غوارديولا فرفع رصيده الى 55 نقطة، بفارق 13 نقطة امام غريمه مانشستر يونايتد.

وافتتح الارجنتيني سيرخيو اغويرو التسجيل في الدقيقة 27 اثر خطأ من الحارس البوسني اسمير بيغوفيتش في اعادة الكرة فوصلت الى البرازيلي فرناندينيو الذي حضرها الى غويرو فتابعها امام المرمى برأسه في الزاوية اليمنى للمرمى.

وبدأ سيتي الشوط الثاني بقوة ايضا واضاف الهدف الثاني في الدقيقة 53 اثر كرة بينية من اغويرو خلف الدفاع تابعها رحيم ستيرلينغ في الشباك مسجلا هدفه الثاني عشر هذا الموسم.

كما سجل اغويرو هدفه رقم الثاني عشر في البطولة هذا الموسم والثاني له في المباراة اثر متابعة رأسية في الزاوية اليمنى للمرمى (79).

ورفع اغويرو رصيده الى مئة وهدف على ملعب الاتحاد منذ انضمامه الى الفريق من اتلتيكو مدريد الاسباني عام 2011.

وانهى المدافع البرازيلي دانيلو مسلسل الاهداف باضافة الرابع قبل النهاية بخمس دقائق حين تابع بيسراه كرة داخل المنطقة في الزاوية اليمنى لمرمى بورنموث.

واشاد غوارديولا باغويرو قائلا "انه لاعب مميز، انه اسطورة وانا اكون سعيدا جدا عندما يلعب جيدا ويسجل الاهداف، وهو يقرر بالتأكيد كل شيىء يتعلق بحياته ومستقبله".

وتعثر مانشستر يونايتد بتعادله امام مضيفه ليستر سيتي بطل الموسم قبل الماضي 2-2.

تقدم ليستر بهدف لجيمي فاردي (27)، ثم مالت الكفة لمصلحة مانشستر الذي سجل هدفين عبر الاسباني خان ماتا الذي سجل هدفين (40 و60).

وكان فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في طريقه الى الفوز قبل ان يدرك هاري ماغواير التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع، علما بأن ليستر لعب في ربع الساعة الاخير بعشرة لاعبين بعد طرد دانييل امارتي لنيله انذارين.

ويأتي تعادل يونايتد بعد ان فقد الاربعاء لقبه في كأس رابطة الاندية الانكليزية المحترفة اثر خسارته امام مضيفه بريستون سيتي من الدرجة الاولى 1-2.

- تشلسي يهدر نقطتين -

تابع ايفرتون صحوته ونتائجه الجيدة بقيادة مدربه الجديد سام الاردايس وفرمل ضيفه تشلسي حامل اللقب بارغامه على التعادل السلبي السبت في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وهو التعادل الثاني لايفرتون في 6 مباريات دون خسارة بقيادة الاردايس خليفة الهولندي رونالد كومان، فحرم الفريق اللندني من مواصلة صحوته وتحقيق الفوز الثالث على التوالي.

وعزز تشلسي موقعه في المركز الثالث برصيد 39 نقطة مقابل 26 نقطة لايفرتون التاسع.

وقال الايطالي انطونيو كونتي مدرب تشلسي لشبكة سكاي سبورت "اعتقد بأننا سيطرنا على المباراة وحصلنا على العديد من الفرص للتسجيل، لكن من المؤسف ان نهدر نقطتين، فمن الطبيعي اهدار النقاط مع عرض ضعيف وليس كما حصل اليوم".

وتابع "النتيجة غير عادلة، ايفرتون يستحق الاشادة، لكننا نستحق الفوز"، مؤكدا "ليس من السهل السيطرة على المجريات هنا، كنا بحاجة الى قليل من الحظ".

وعانى تشلسي كثيرا بسبب غياب مهاجمه الدولي الاسباني الفارو موراتا بسبب الايقاف، وفشل مدربه الايطالي انتونيو كونتي في رهانه على الدفع بنجمه البلجيكي ادين هازار في مركز قلب الهجوم لان الاخير بقي معزولا ولم يسدد سوى مرتين على المرمى.

وكان الفريق اللندني صاحب الافضلية من البداية وحتى النهاية، لكنه لم يهدد مرمى جيمس بيكفورد سوى مرتين في الشوط الاول وكانت الاولى في الدقيقة السادسة عندما ابعد المدافع فيل جاغييلكا الكرة مرتين من باب المرمى اثر محاولتين للفرنسي تييمويه باكايوكو والبرازيلي ويليان، فيما تدخل بيكفورد ببراعة في الدقيقة 35 لابعاد تسديدة قوية للاسباني بدرو رودريغيز.

وكان الشوط الثاني نسخة طبق الاصل للاول، ضغط للضيوف الذين سددوا 24 مرة باتجاه المرمى دون جدوى، فيما اعتمد اصحاب الارض الذين غاب عن صفوفهم القائد المخضرم واين روني بسبب المرض، على الهجمات المرتدة دون خطورة ايضا.

وكاد المدافع الويلزي اشلي وليامز يمنح التقدم لتشلسي عندما حاول ابعاد كرة برأسه فارتطمت بالعارضة (73).

وعزز تشلسي موقعه في المركز الثالث برصيد 39 نقطة مقابل 26 نقطة لايفرتون التاسع.

وقاد المهاجم الدولي هاري كاين فريقه توتنهام الى الفوز على مضيفه بيرنلي بثلاثة اهداف سجلها بنفسه، الاول من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة والثاني بكرة قوية من داخل المنطقة في الدقيقة 70 والثالث في الدقيقة 79 بكرة بيسراه في الزاوية اليسرى للمرمى رافعا رصيده الى 15 هدفا بالتساوي مع الدولي المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول في صدارة ترتيب الهدافين.

وعادل كاين الرقم القياسي المسجل باسم الدولي السابق الن شيرر في عدد الاهداف المسجلة في عام واحد في الدوري الانكليزي بعد ان سجل الهدف رقم 36 له في 35 مباراة خاضها في 2017، في حين احتاج شيرر الى 42 مباراة لتسجيلها عام 1995 مع بلاكبيرن.

ورفع توتنهام رصيده الى 34 نقطة في المركز الخامس، بفارق نقطة خلف ليفربول، وبقي رصيد بيرنلي السابع عند 32 نقطة.

وفاز برايتون على واتفورد بهدف لباسكال غروس (64)، ستوك سيتي على وست بروميتش البيون بثلاثة اهداف لجو الن (19) واريك ماكسيم (45) والمصري رمضان صبحي (90) مقابل هدف لجوزيه سالومون روندون (51)، ونيوكاسل على وست هام بثلاثة اهداف لهنري سايفيت (10) ومحمد ديامي (53) وكريستيان اتسون (61) مقابل هداف لاندري ايوو (69).

وتعادل ساوثمبتون مع هادرسلفيد بهدف لتشارلي اوستن (24) مقابل هدف للوران ديبواتر (64)، وسوانسي سيتي مع كريستال بالاس بهدف لجوردان ايوو (77) مقابل هدف للوكا ميليفوييفيتش (59 من ركلة جزاء).