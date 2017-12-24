العراق جاهز للانتفاضة في خليجي 23

استهل العراق مشواره في كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 23) بالتعادل 1-1 مع البحرين بعد إثارة في الدقائق الأخيرة من مباراتهما في المجموعة الثانية السبت.

ووضع جمال راشد المنتخب البحريني في المقدمة في الدقيقة 79 بعدما تلقى تمريرة داخل منطقة الجزاء ليسدد من مدى قريب في شباك جلال حسن حارس العراق.

لكن مهند عبدالرحيم أدرك التعادل للعراق قبل دقيقتين على النهاية بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من ركلة حرة عند حافة منطقة الجزاء من الجهة اليمنى.

وقال راشد لشبكة إم.بي.سي بروسبورت التلفزيونية السعودية "الحمد لله اقتنصنا نقطة أمام منتخب قوي. نتمنى مواصلة البطولة بأحسن صورة. حاولنا استغلال المساحات في دفاع العراق وكنا ايجابيين على المرمى".

وأبلغ مهدي كامل لاعب العراق شبكة الدوري والكأس التلفزيونية القطرية "لم نقدم المطلوب في الشوط الأول وتطور الأداء في الثاني لكن ارتكبنا خطأ ونجحوا في التسجيل منه (لكن) الأهم العودة وتسجيل هدف التعادل".

"لم ندخل أجواء البطولة بعد وسيطر الحذر على الأداء والمهم أننا اقتنصنا نقطة التعادل. مواجهتنا المقبلة مع قطر صعبة لأن المنافس قوي لكننا جاهزين لتحقيق نتيجة إيجابية".

وتتصدر قطر الترتيب بثلاث نقاط بعدما سحقت اليمن 4-صفر في وقت سابق ‭ ‬السبت بينما يملك العراق والبحرين نقطة واحدة لكل منهما.

ويلتقي العراق مع قطر الثلاثاء بينما تلعب البحرين ضد اليمن.