تركيا تسعى للتمدد افريقيا من بوابة السودان

الخرطوم - توافق الرئيسان السوداني عمر البشير والتركي رجب طيب أردوغان الأحد على تشكيل مجلس للتعاون الاستراتيجي بين البلدين وذلك خلال زيارة رسمية بدأها أردوغان للخرطوم تستمر يومين.

وأعلن الرئيسان أيضا توقيع 12 اتفاقا في المجالات الزراعية والاقتصادية والعسكرية.

وقال أردوغان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره السوداني بعد جلسة مباحثات في القصر الجمهوري بالخرطوم "تم التوقيع اليوم على انشاء مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين وسيجتمع مرة واحدة كل عام".

وأضاف "كما تم التوقيع على اثنتي عشرة اتفاقية في المجالات الزراعية والاقتصادية والعسكرية"، موضحا أن "حجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين يبلغ 500 مليون دولار وهذا لا يليق بِنا ونطمح لزيادته إلى مليار دولار تمهيدا لنصل إلى عشرة مليارات دولار".

واكد أن "السودان دولة مهمة بالنسبة لنا في علاقاتنا مع القارة الافريقية التي تم اقرار علاقة استراتيجية معها عام 2005 عندما كنت رئيسا للوزراء".

وأكد البشير توقيع الاتفاقات قائلا "هذه زيارة تاريخية فلأول مرة يزور رئيس تركي السودان".

وفي وقت سابق قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو للصحافيين في مطار الخرطوم إن "السودان دولة مهمة بالنسبة لنا ليس في افريقيا فحسب ولكن في العالم، والرئيس أردوغان سيبحث العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية".

ويرافق أردوغان وزراء ورجال أعمال. وتتضمن الزيارة انعقاد ملتقى اقتصادي بين رجال أعمال سودانيين وأتراك.

وكان الرئيس التركي وصل الأحد إلى الخرطوم حيث استقبله نظيره السوداني في المطار في مستهل زيارة رسمية تستمر يومين لبحث العلاقات الثنائية وقضايا اقليمية.

وقال وزير الخارجية التركي للصحافيين في مطار الخرطوم إن "السودان دولة مهمة بالنسبة لنا ليس في افريقيا فحسب ولكن في العالم والرئيس أردوغان سيبحث العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية".

وأعلنت الخارجية السودانية الخميس أنه سيتم خلال الزيارة التوقيع على اتفاقيات اقتصادية.

ووصف وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور الزيارة بأنها "تاريخية وتمثل علامة مضيئة في تاريخ البلدين وستبحث قضايا اقتصادية وسياسية".

ويبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 500 مليون دولار سنويا فيما تستثمر تركيا ملياري دولار في السودان.