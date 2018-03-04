الأهلي السعودي يريد العودة من الدوحة بفوز كبير

الدوحة - يحل نادي الأهلي السعودي ضيفا على الغرافة القطري الاثنين في الجولة الثالثة لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا لكرة القدم، في أول مباراة يخوضها ناد سعودي في الدوحة منذ اندلاع الأزمة الدبلوماسية الخليجية.

ومنذ قطع الرياض وأبوظبي والمنامة علاقاتها مع الدوحة في حزيران/يونيو الماضي، لم يخض أي ناد سعودي مباريات على أرض قطر. وقبيل انطلاق الموسم الحالي من دوري أبطال آسيا، طلبت السعودية والامارات من الاتحاد الآسيوي إقامة مباريات أنديتها ضد الأندية القطرية على أرض محايدة، وهو ما رفضه الاتحاد الآسيوي وأصر على نظام الذهاب والاياب.

وخلال الجولتين الأوليين من الدور الأول لمنافسات منطقة غرب آسيا هذا الموسم، خاضت أندية قطرية مباريات في الامارات، الا ان مباراة الاثنين ستكون الأولى لناد سعودي في قطر.

ونشر النادي السعودي عبر حسابه على موقع تويتر الأحد، صورا لـ "مغادرة بعثة الفريق الأول لكرة القدم استعدادا لمباراة الجولة الثالثة خارج أرضنا في المجموعة الأولى لبطولة #دوري_أبطال_آسيا".

ومن المقرر ان ينتقل الفريق بداية الى الكويت، ومنها الى الدوحة، نظرا لأن قطع العلاقات الدبلوماسية شمل منع الرحلات الجوية المباشرة.

وأشارت صحيفة "الشرق الأوسط" الى ان الفريق سيؤدي "حصته التدريبية الأخيرة على ملعب المباراة (الأحد)، بينما ستعود البعثة الى جدة عقب المباراة مباشرة".

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الأولى بعدما حقق فوزين في مباراتيه الأوليين، على تراكتور سازي الايراني 1-صفر في مسقط (نظرا لإقامة مباريات الأندية السعودية والايرانية على أرض محايدة في ظل قطع العلاقات بين البلدين منذ مطلع العام 2016)، وعلى ضيفه الجزيرة بطل الامارات 2-1 في الجولة الثانية.

في المقابل، يحتل الغرافة المركز الثالث في المجموعة تساويا بالنقاط (3) مع الجزيرة، بعد خسارته أمامه في الجولة الأولى 2-3، وفوزه على تراكتور الايراني بنتيجة كبيرة 3-صفر في الجولة الثانية.

وقال مدرب الغرافة التركي بولنت أويغون في تصريحات نقلها الموقع الالكتروني للنادي، ان هدفه "الوصول لأبعد نقطة في دوري أبطال آسيا".

ويعول الغرافة على مجموعة من المحترفين يتقدمهم الهولندي ويسلي سنايدر والايراني مهدي طارمي الذي سجل هدفين في مرمى تراكتور.

والتقى الفريقان أربع مرات في المسابقة القارية، فتفوق الغرافة في نسخة 2010 ذهابا بالدوحة 3-2 وايابا بجدة 1-0، وفي نسخة 2013 تعادلا 2-2 بالدوحة وفاز الاهلي بجدة 2-0.

- الجزيرة "في مرحلة جيدة" -

وفي المباراة الثانية ضمن المجموعة نفسها، يسعى الجزيرة الاماراتي الى تحقيق فوزه الثاني عندما يستضيف تراكتور سازي الاثنين في أبوظبي.

وستكون هذه المباراة الخامسة بين الفريقين في المسابقة القارية، حيث تميل الكفة لصالح الفريق الايراني الفائز ثلاث مرات مقابل خسارة واحدة.

ويركز الجزيرة بشكل أساسي على المسابقة القارية، وأراح الهولندي هينك تين كات ابرز لاعبيه الاساسيين في المباراة امام شباب الاهلي الاربعاء في الدوري المحلي والتي خسرها 1-2. ويخوض الجزيرة المباراة الآسيوية بصفوف شبه مكتملة، اذ يفتقد فقط لاعب خط وسطه العماني حارب السعدي للاصابة، وسيعول مجددا على الثلاثي الهجومي الاماراتي علي مبخوت والبرازيلي رومارينيو داسيلفا والمغربي مبارك بوصوفة.

وقال إداري الجزيرة أحمد سعيد قبيل المباراة "نمر بمرحلة جيدة في دوري ابطال آسيا، رغم حالة عدم التوفيق التي صاحبت نتائجنا في البطولات المحلية" التي يحتل فيها حاليا المركز الخامس.

ورأى سعيد ان المباراة لن تكون سهلة أمام النادي الايراني الذي يحظى بـ "دافع أكبر للتعويض" لاسيما بعد خسارته مباراتيه الأوليين في المسابقة.

- الوصل يبحث عن نقطة أولى -

وفي المجموعة الثالثة، يخوض الوصل الاماراتي مباراته أمام بيرسيوليس الايراني في طهران وسط ظروف صعبة بغياب ستة من ابرز لاعبيه، علما انه لا يزال يبحث عن النقطة الأولى في المسابقة القارية هذا الموسم.

ويفتقد الوصل الذي خسر في الجولتين الاوليتين امام السد القطري 1-2 وأمام ناساف الأوزبكستاني صفر-1، الثنائي البرازيلي فابيو دي ليما وكايو كانيدو وقائده وحيد اسماعيل وعبدالله النقبي وعبدالرحمن يوسف للاصابة، ولاعب وسطه الدولي علي سالمين للايقاف.

وفي تصريحات صحافية هذا الأسبوع، قال لاعب الوصل علي صالح "في الفترة الأخيرة قدمنا أداء جيد لكن الحظ لم يحالفنا والنتائج لم تكن جيدة، لكننا سنبذل قصارى الجهد في الفترة القادمة لتحقيق النتائج المطلوبة".

وتابع "الى الآن نستمر في المنافسة على جميع البطولات التي نخوضها"، معتبرا ان "المشاركة في البطولة الأسيوية أمر جيد بالنسبة لنا، فالاحتكاك مع الفرق القوية في القارة سيضيف لنا الكثير من الخبرات".

ويحتل الوصل المركز الأخير في المجموعة الثالثة لغرب آسيا دون نقاط بعد مباراتين، خلف بيريسبوليس الثاني وناساف الثالث (يتساويان بـ 3 نقاط).

وفي المجموعة نفسها، يحل السد المتصدر بعد فوزين في مباراتين (على الوصل 1-2 وبيرسيبوليس 3-1)، ضيفا على ناساف، في مباراة يفتقد فيها على وجه الخصوص قائده الاسباني تشافي هرنانديز للاصابة.

وأعلن النادي الجمعة ان تشافي (38 عاما) سيغيب لثلاثة أسابيع بعد تشخيص إصابته "بتمزق من الدرجة الأولى" في العضلة الخلفية.