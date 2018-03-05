ميسي يعبد طريق برشلونة نحو اللقب الاسباني

مدريد - عبد المهاجم الارجنتيني ليونيل ميسي طريق فريقه برشلونة المتصدر نحو لقب بطولة اسبانيا لكرة القدم بقيادته الى الفوز على ضيفه اتلتيكو مدريد الثاني 1-صفر على ملعب "كامب نو" الاحد في قمة المرحلة السابعة والعشرين.

وسجل ميسي هدف المباراة الوحيد من ركلة حرة رائعة في الدقيقة 26، مسجلا هدفه رقم 600 في مسيرته الاحترافية.

وابتعد برشلونة في صدارة الترتيب بفارق 8 نقاط عن اتلتيكو، الذي يتقدم بدوره بفارق 7 نقاط عن ريال مدريد الثالث وحامل اللقب الفائز السبت على خيتافي 3-1.

ويأتي تغريد برشلونة في الصدارة قبل عشرة ايام من استقباله تشلسي بطل انكلترا على الملعب ذاته في اياب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا، بعد ان تعادلا ذهابا 1-1 في لندن. وقد يفتقد الفريق الكاتالوني في هذه المباراة صانع العابه اندريس انييستا بعد تعرضه الى الاصابة وخروجه في الدقيقة 35، مع احتمال غيابه نحو ثلاثة اسابيع حسب وسائل الاعلام الاسبانية.

ويحارب برشلونة ايضا على جبهة كأس اسبانيا، وسيخوض النهائي في 21 نيسان/ابريل ضد اشبيلية حيث يسعى الى لقبه الرابع على التوالي في المسابقة.

دفع ارنستو فالفيردي مدرب برشلونة بنجمه البرازيلي كوتينيو المنتقل من ليفربول الانكليزي مطلع العام اساسيا، فشكل مع اندريس انييستا والكرواتي ايفان راكيتيتش وسيرجيو بوسكيتس خط وسط الفريق، خلف ثنائي الهجوم المرعب المؤلف من الارجنتيني ليونيل ميسي والاوروغوياني لويس سواريز.

وبدوره، اعتمد الارجنتيني دييغو سيميوني على المهاجم المتألق الفرنسي انطوان غريزمان الى جانب دييغو كوستا، وعلى نجومه التقليديين في الدفاع والوسط للحد من خطورة هجمات برشلونة.

وقال سيميوني "كانت مباراة فقيرة من حيث الفرص على المرمى، باستثناء هدف ميسي وكرة بوسكيتس من ركنية ... لم تكن هناك خطورة من الجهتين".

وتابع "صحيح اننا في الشوط الثاني لم نهاجم وان برشلونة كانت له افضلية الاستحواذ على الكرة، لكننا في الثاني كنا قريبين من مستوانا".

وعن فرص احراز اللقب قال المدرب الارجنتيني "برشلونة في الظروف الطبيعية لا يخسر اربع او خمس مباريات من الان وحتى نهاية الموسم".

- اصابة انييستا -

بدأت المباراة بسعي برشلونة الى السيطرة على المجريات واعتماد اتلتيكو مدريد على اقفال منطقته بدفاع محكم والانطلاق بهجمات مرتدة.

وتأخرت اولى الفرص الفعلية الى الدقيقة 21 حين تخلص ميسي من ثلاثة لاعبين وسدد كرة بيسراه سهلة في متناول الحارس السلوفيني يان اوبلاك.

لكن ميسي لم يتأخر في افتتاح التسجيل، فحصل على ركلة حرة على بعد نحو 20 مترا ثم سدد كرة رائعة في اقصى الزاوية اليسرى لمرمى اوبلاك الذي لمسها من دون ان يتمكن من ابعادها في الدقيقة 26.

وهو الهدف الرابع والعشرون لميسي في صدارة ترتيب الهدافين والـ600 في مسيرته مع برشلونة، فريقه الوحيد، والمنتخب الوطني.

واضطر فالفيردي الى اجراء تبديل اضطراري في الدقيقة 35 بخروج انييستا لاصابته في الفخذ الايمن ودخول البرتغالي اندري غوميز بدلا منه. وهو تعرض للاصابة في الدقيقة 22.

واوضح برشلونة على تويتر ان "اندريس انييستا يعاني من اصابة في العضلة ذات الرأسين (الضامة) للفخذ الايمن"، مشيرا الى انه سيجري فحوصات اضافية لتحديد دقيق للاصابة.

لكن صحيفة "ماركا" الرياضية اشارت في موقعها الى ان انييستا يعاني من تمزق ومن المحتمل ان يغيب "ثلاثة اسابيع على الاقل"، في حين ذكرت صحيفة "اس" انه قد يغيب "من 15 الى 20 يوما".

واصل برشلونة سيطرة شبه مطلقة على الشوط الاول، في ظل غياب لافت لاي محاولة من اتلتيكو، حتى ان غريزمان وكوستا لم يشكلا اي خطورة على مرمى الحارس الالماني مارك-اندريه تير شتيغن.

كان اداء اتلتيكو مغايرا في الشوط الثاني، فبدأه مهاجما بحثا عن التعادل لكن مع محاولات خجولة خاصة من كوستا وغريزمان.

نشط برشلونة في الدقائق الاخيرة من المباراة وكانت له اكثر من محاولة عبر ميسي وسواريز الذي كاد يضيف الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع لكن كرته مرت قريبة جدا من القائم الايسر.

- اقالة مدرب ليفانتي -

واعاد فالنسيا الرابع الفارق بينه وبينه ريال مدريد الى نقطة واحدة بفوزه على ضيفه بيتيس بهدفين لرودريغو مورينو (23) والايطالي سيموني زازا (47).

ورفع فالنسيا رصيده الى 53 نقطة، مقابل 54 لريال.

وتعادل ليفانتي مع ضيفه اسبانيول بهدف لخوسي لويس موراليس (55 من ركلة جزاء) مقابل هدف لليوناردو بابتيستاو (90+1).

واقالت ادارة ليفانتي بعد المباراة المدرب خوان راموز لوبيز مونيز واسندت المهمة الى مدرب فريق الاحتياط باكو لوبيز، بسبب خطر عودة الفريق الى الدرجة الثانية اذ يحتل المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن صاحب اول مراكز الهبوط.

واوضح النادي على موقعه على شبكة الانترنت "باكو لوبيز، المدرب الحالي لفريق الاحتياط، اصبح مدربا للفريق الاول حتى نهاية الموسم".

وكان خوان رامون لوبيز قاد الفريق في الموسم الماضي الى الدرجة الاولى.

وفاز ريال سوسييداد على الافيس بهدفين لهكتور مورينو (6) واسيير ايراماندي (11) مقابل هدف لالفونسو بيدرازا (39).