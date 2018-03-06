بريطانيا تحتفي بالأمير محمد وبإصلاحات مفصلية في السعودية

لندن - قالت مصادر دبلوماسية إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستجري محادثات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقر إقامتها الريفي يوم الخميس وذلك في إشارة أخرى إلى الأهمية التي توليها لندن للزيارة.

وقالت المصادر الثلاثاء إن اللقاء في قصر تشيكرز الذي يعود إلى القرن السادس عشر ويقع على بعد 60 كيلومترا شمال غربي لندن، سيكون إضافة إلى اجتماع آخر في مكتب ماي في لندن الأربعاء أعلن عنه سابقا.

وتهدف زيارة الأمير محمد، التي تأتي ضمن أولى جولاته الخارجية بعد توليه ولاية العهد، إلى إقناع بريطانيا بأن الإصلاحات التي تجريها بلاده جعلت السعودية مكانا أفضل للاستثمارات ومجتمعا أكثر تسامحا.

وتشمل الزيارة مأدبة غداء مع الملكة إليزابيث ومأدبة عشاء مع الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا ونجله الأمير وليام ولقاءات مع قادة المخابرات البريطانية.

ويظهر إدراج قصر تشيكرز الفاخر وكذلك اجتماعين مع العائلة الملكية البريطانية إلى أي مدى تستعد لندن للتصديق على الإصلاحات في السعودية التي خففت القيود الاجتماعية على المرأة.

وتحرص الحكومة البريطانية على استخدام الزيارة لتعزيز التحالف القائم منذ زمن إلى ما هو أكثر من الشؤون الدفاعية والأمنية ليشمل التبادل التجاري والاستثمارات في البلدين متطلعة إلى سوق سعودية آخذة في الاتساع أمام صادرات قطاع الخدمات وإلى جذب استثمارات سعودية لتمويل مشروعات محلية.

وقد تحدد زيارة الأمير محمد التي تستمر ثلاثة أيام ثم زيارته للولايات المتحدة في وقت لاحق من مارس/آذار القرار السعودي بشأن المكان الذي ستطرح فيه السعودية أسهم بشركة أرامكو العملاقة للنفط للبيع وهو أمر تحرص بريطانيا على أن تفوز به لندن وذلك في وقت تقول فيه مصادر إن فرص فوز لندن أو نيويورك في استضافة الطرح العام الأولي لأرامكو تنحسر.

ومن المتوقع أن تثير الزيارة احتجاجات من مدافعين عن حقوق الإنسان خاصة بسبب موافقة بريطانيا على صفقة أسلحة للسعودية بقيمة 4.6 مليار جنيه إسترليني (6.4 مليار دولار) منذ بداية الصراع في اليمن الذي قتل فيه أكثر من عشرة آلاف شخص حتى الآن.

لكن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أوضح أن السعودية لم تذهب للحرب في اليمن بل فرضت عليها، في إشارة إلى انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران على السلطة الشرعية بقوة السلاح وتهديدهم لأمن المملكة.

واستهدف الحوثيون السعودية بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة ايرانية الصنع. وجماعة أنصارالله (الحوثية) من أذرع طهران في المنطقة.

ودافع الجبير عشية زيارة الأمير محمد لبريطانيا عن الحرب العادلة التي تستهدف اعادة الشرعية لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي وتحرير اليمن من قبضة الانقلابيين.

وقال الجير لراديو 4 التابع للبي بي سي "انهم ينتقدوننا بسبب الحرب في اليمن التي لم نكن نرغب بها ولكنها فرضت علينا".

وعن "رؤية السعودية 2030" الهادفة إلى تنويع الاقتصاد السعودي المعتمد على النفط، قال الجبير إن بريطانيا ستكون من أكبر المستفيدين، مضيفا "بعد بريكست ستتوافر فرص هائلة لبريطانيا نتيجة رؤية 2030".

ومن المتوقع أن يصل ولي العهد السعودي إلى لندن الأربعاء بعد زيارته مصر في وقت سابق من هذا الأسبوع. ومن المقرر أن يزور الولايات المتحدة من 19 حتى 22 مارس/اذار.