بوفون واثق من التأهل لربع نهائي دوري الابطال

لندن - أعرب الحارس والقائد المخضرم جانلويجي بوفون عن ثقته بقدرة فريقه يوفنتوس الإيطالي، وصيف البطل، على تخطي توتنهام الإنكليزي عندما يحل ضيفا عليه في لندن الأربعاء في اياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري ابطال اوروبا.

وبدا يوفنتوس في طريقه لتحقيق فوز سهل على منافسه اللندني عندما تقدم عليه 2-صفر في الدقائق الأولى من لقاء الذهاب بفضل ثنائية للأرجنتيني غونزالو هيغواين الذي أضاع ايضا ركلة جزاء عندما كانت النتيجة 2-1 في الشوط الأول.

لكن بطل ايطاليا في المواسم الستة الأخيرة اكتفى في نهاية المطاف بالتعادل ما يجعله مهددا بتوديع المسابقة.

إلا أن بوفون بدا واثقا الثلاثاء في مؤتمر صحافي من قدرة الفريق الإيطالي الذي وصل الى النهائي مرتين في المواسم الثلاثة الأخيرة، على الوصول الى شباك الحارس الفرنسي هوغو لوريس لأن طريقة اللعب الهجومية للفريق اللندني تجعله مكشوفا في الدفاع.

وأضاف بوفون "إنه تحد رائع لأنك تخوضه في ويمبلي، هذا المسرح الكروي التاريخي. كما أنه تحد لأنه علينا محاولة التأهل بعد النتيجة التي حققناها ذهابا، ولأننا نواجه فريقا قويا"، مشيرا الى أن "توتنهام يملك الكثير من المؤهلات الرائعة".

وواصل "يحبون الهجوم، بإمكانهم اللعب باندفاع بدني، وهم جيدون على الصعيد الفني لكن اسلوبهم يسمح للمنافس بالحصول على بعض الفرص، وأعتقد بالتالي أنه بانتظار الجمهور مباراة ممتعة"، مؤكدا أنه "عندما نكون في أصعب المواقف نقدم الأفضل دائما. هذا هو يوفنتوس".

وبعد غيابه عن المباراتين الأخيرتين لفريقه بسبب اصابة في الكاحل، تأكدت مشاركة هيغواين في مباراة الثلاثاء الى جانب مواطنه باولو ديبالا، لكن لن يكون بإمكان يوفنتوس الاعتماد على الكرواتي ماريو مانزوكيتش المصاب بعضلات فخذه الايسر.

وأكد مدرب يوفنتوس ماسيميليانو اليغري "ديبالا وهيغواين سيلعبان، حتى وإن لم يكونا في قمة لياقتهما البدنية، سيقدمان المستوى الذي يليق بالمناسبة"، معتبرا أنه "نظرا الى مجريات لقاء الذهاب، توتنهام يملك الأفضلية، وهذا يضع ضغطا أكبر علينا. علينا أن نكون أذكياء في التعامل مع الفرص التي ستأتي ومع الاستحواذ على الكرة".

واعتبر أن "هذه المباريات تعتمد على السيطرة والخطورة في جانب من الملعب، واستغلال الفرص على الجانب الآخر"، أملا "إنهاء المواجهة في الوقت الأصلي، لأنه ليس لدينا الكثير من الخيارات على مقاعد البدلاء. علينا أن نلعب بطريقة أفضل من التي لعبنا بها في لقاء الذهاب".