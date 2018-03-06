39 قتيلا روسيا في تحطم طائرة شحن بقاعدة في سوريا

موسكو - تحطمت طائرة نقل روسية عند الهبوط في قاعدة حميميم الروسية في سوريا الثلاثاء ما أدى إلى مقتل 39 شخصا كانوا على متنها كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية.

وكانت الوزارة الروسية قد أعلنت في وقت سابق مقتل 32 شخصا فقط قبل أن ترتفع الحصيلة إلى 39.

وأعلنت أيضا أنها تدرس جميع الأسباب المحتملة لسقوط الطائرة في سوريا. وتتكتم موسكو عادة على عدد قتلاها في الأراضي السورية ونادرا ما تتحدث عن سقوط قتلى روس في المعارك.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالات الأنباء الروسية "في 6 اذار/مارس عند الساعة 15:00 (12:00 ت غ) تحطمت طائرة نقل من طراز انطونوف ان-26 في مطار حميميم. وبحسب المعطيات الأولية كانت تقل 26 راكبا وستة من أفراد الطاقم".

وأضافت أن "الكارثة وبحسب المعلومات الأولية ناجمة كما يبدو عن عطل تقني"، موضحة أن الطائرة تحطمت على بعد 500 متر من مدرج الهبوط في القاعدة الروسية وانه لم يتم استهدافها بقصف.

وأوضح البيان أن لجنة تابعة لوزارة الدفاع ستدرس "كل الروايات الممكنة لما حصل".

وهذه ليست أول مأساة تواجهها طائرة نقل عسكرية روسية متجهة الى حميميم. ففي كانون الاول/ديسمبر 2016 تحطمت طائرة توبوليف تو-154 تقل افرادا من فرقة الجيش الاحمر الموسيقية في البحر الاسود بعيد اقلاعها من ادلر (جنوب) ما اوقع 92 قتيلا.

وفي تشرين الاول/اكتوبر 2017 تحطمت مقاتلة سوخوي سو-24 عند الاقلاع في حميميم ما ادى الى مقتل الطيارين.

ومنذ بدء تدخلها العسكري في سوريا في ايلول/سبتمبر 2015، نشر الجيش الروسي عشرات الطائرات المقاتلة والقاذفات التي تنطلق من قاعدة حميميم الجوية الواقعة قرب اللاذقية.

وبدون احتساب ضحايا حادث الطائرة، قتل 45 جنديا روسيا خلال التدخل العسكري في سوريا بحسب الحصيلة الرسمية. ولم يوضح الجيش الروسي ما اذا كان ركاب طائرة الانطونوف هم من العسكريين.