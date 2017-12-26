اتصالات إسرائيلية مع عشر دول تفكر بنقل سفاراتها الى القدس

القدس - اعلنت نائبة وزير الخارجية الاسرائيلي تسيبي هوتوفلي الاثنين ان اسرائيل تتواصل "مع عشر دول على الاقل" لتنقل سفاراتها الى القدس بعد قرار واشنطن الاعتراف بالمدينة عاصمة للدولة العبرية.

وقالت هوتوفلي للاذاعة العامة "نحن على اتصال بعشر دول على الاقل بعضها في اوروبا" لتنقل سفاراتها من تل ابيب الى القدس.

وادلت بهذا التصريح غداة اعلان غواتيمالا نيتها نقل سفارتها الى القدس.

ولم تكشف المسؤولة الاسرائيلية اسماء الدول التي قد تتخذ هذه الخطوة، مكتفية بالقول ان "اعلان ترامب سيخلق تيارا لم نر حتى الان سوى مقدماته".

واوردت الاذاعة العامة نقلا عن مصادر دبلوماسية اسرائيلية ان هندوراس والفيليبين ورومانيا وجنوب السودان بين الدول الذي قد تتخذ هذه الخطوة.

لكنها اوضحت ان الامر يقتصر حاليا على اتصالات ولا يشمل مفاوضات ملموسة لنقل سفارات هذه الدول الى القدس في موعد وشيك.

واعلن رئيس غواتيمالا جيمي موراليس الأحد ان بلاده ستنقل سفارتها في اسرائيل الى القدس، في قرار رحب به رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو لكنه لقي تنديدا شديدا من قبل الفلسطينيين باعتباره "عملا مخزيا".

وقال نتنياهو لرئيس غواتيمالا جيمي موراليس "باركك الرب".

وفي بيان مقتضب على حسابه الرسمي على فيسبوك الأحد قال موراليس إنه قرر نقل السفارة من تل أبيب بعد بضعة أيام من تأييد حكومته للولايات المتحدة في خلاف بشأن وضع المدينة بعد تحدثه مع نتنياهو.

وكان الرئيس الاميركي دونالد ترامب قد اعترف هذا الشهر بالقدس عاصمة لإسرائيل متراجعا عن سياسة تنتهجها الولايات المتحدة منذ عشرات السنين ومثيرا غضب العالم العربي وحلفاء بلاده الغربيين.

وتحدت 128 دولة يوم الخميس ترامب بتأييدها قرارا غير ملزم للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو الولايات المتحدة إلى التخلي عن اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال نتنياهو، متحولا للحديث بالانكليزية في تصريحات خلال اجتماع أسبوعي مع أعضاء حزبه ليكود في البرلمان "باركك الرب يا صديقي الرئيس جيمي موراليس وبارك بلدينا إسرائيل وغواتيمالا".

وكانت غواتيمالا وجارتها هندوراس ضمن حفنة دول انضمت إلى الولايات المتحدة وإسرائيل في التصويت ضد القرار الخاص بالقدس.

والولايات المتحدة مصدر مهم للمساعدات التي تحصل عليها غواتيمالا وهندوراس وقد هدد ترامب بقطع المساعدات المالية عن الدول التي أيدت قرار الأمم المتحدة.

ووضع القدس من العقبات الشائكة أمام التوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين. ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

ولا يعترف المجتمع الدولي بسيادة إسرائيل على المدينة بالكامل.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن وزير الخارجية رياض المالكي قوله إن القرار "خطوة تجسد إصرار الرئيس موراليس على جر بلاده إلى الجانب الخاطئ من التاريخ وفي مخالفة وانتهاك صارخ للقانون الدولي".

وقبل عام 1980 كان لغواتيمالا وبوليفيا وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا وجمهورية الدومنيكان والإكوادور والسلفادور وهايتي وهولندا وبنما وفنزويلا وأوروغواي سفارات في القدس.

ولكن إقرار إسرائيل في يونيو/حزيران 1980 لقانون يعلن القدس بالكامل "عاصمة أبدية" لها دفع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإصدار قرار يدعو هذه الدول إلى نقل سفاراتها إلى تل أبيب مما أدى إلى نقلها.

وقال ماتي كوهين سفير إسرائيل لدى غواتيمالا لراديو إسرائيل إنه لم يتحدد موعد بعد لنقل السفارة "لكن ذلك سيحدث بعد" أن تنقل الولايات المتحدة سفارتها إلى القدس. وقال مسؤولون اميركيون إن الخطوة قد تستغرق عامين على الأقل.