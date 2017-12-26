الكويت تودع خليجي 23 من الباب الضيق

الكويت - ودع منتخب الكويت منافسات بطولة كأس الخليج الثالثة والعشرين في كرة القدم التي يستضيفها على أرضه من الدور الأول، بتلقيه الاثنين خسارته الثانية في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، وذلك أمام سلطنة عمان.

وأنعش المنتخب العماني الفائز 1-صفر، والباحث عن لقبه الثاني في البطولة الخليجية بعد 2009، آماله في حجز إحدى بطاقتي المجموعة الأولى الى نصف النهائي، في ظل انتهاء المباراة الثانية في هذه المجموعة اليوم بتعادل سلبي بين السعودية والامارات.

وبنهاية الجولة الثانية للمجموعة الأولى، تصدرت السعودية برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن الامارات، المتقدمة بنقطة على عمان.

وكانت الكويت خسرت امام السعودية 1-2، وعمان امام الامارات صفر-1 في الجولة الاولى. وفي الجولة الاخيرة لهذه المجموعة الخميس، تلتقي السعودية مع عمان والامارات مع الكويت.

وكان المنتخب الكويتي يأمل في تحقيق أداء جيد في "خليجي 23"، لاسيما وانها أول بطولة يشارك فيها منذ أكثر من عامين، اثر فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بحقه عام 2015، عقوبة إيقاف على خلفية التدخل السياسي في الشأن الرياضي. وقام الفيفا برفع الايقاف في السادس من كانون الأول/ديسمبر الحالي، في خطوة تلاها قرار خليجي بنقل البطولة الى الكويت بدلا من قطر.

وفي مباراة الاثنين، قضت ركلة جزاء عمانية سجلها أحمد مبارك "كانو" في الدقيقة 58، على آمال "الأزرق" الكويتي في تعزيز رقمه القياسي في عدد ألقاب البطولة الخليجية، والبالغ عشرة ألقاب.

وأجرى مدرب الكويت في البطولة الصربي بوريس بونياك تغييرات على التشكيلة التي خاضت المباراة الاولى، فحل الظهير ضاري سعيد مكان خالد القحطاني، وعبدالله البريكي صاحب الهدف الوحيد امام السعودية بدلا من محمد سعد، وعلي مقصيد بدلا من فهد الانصاري.

ولم يدفع بونياك بمهاجم صريح، علما بأن قائمة المنتخب للبطولة لا تضم سوى لاعب واحد يشغل هذا المركز هو فيصل عجب.

في المقابل، اشرك مدرب عمان الهولندي بيم فيربيك التشكيلة ذاتها التي واجهت الامارات في الجولة الاولى، وأبقى المهاجم عبد العزيز المقبالي على مقاعد الاحتياط.

وقال بونياك بعد المباراة ان فريقه "لعب أمام منافس قوي ومنظم"، مؤكدا "حاولنا الاعتماد على عنصر السرعة وفريقنا أدى بشكل جيد ومن دون اخطاء تكتيكية وبصورة أفضل من المباراة الأولى أمام السعودية وحاول التسجيل الا ان التوفيق لم يحالفه.

وتابع "ان الخيارات الهجومية المحدودة وراء تأخير التبديلات (...) نمتلك مهاجما واحدت دفعت به إلى جانب لاعبي وسط يمتلكون النزعة الهجومية من أجل تدعيم الهجوم، لكن الفريق أضاع فرصا عدة فرص كانت كفيلة بالعودة للمباراة".

من جهته، أكد فيربيك "صعوبة مواجهة الكويت خاصة وان الفريقين دخلا اللقاء من دون رصيد"، مهنئا لاعبيه "على الفوز والاداء الجماعي وحصد النقاط الثلاث".

أضاف "الفوز نتاج عمل جماعي للجهاز الطبي والاداري والفني إلى جانب اللاعبين اللذين لعبوا بروح عاليه وقاتلوا داخل الملعب"، معتبرا ان الفوز اليوم "غير كاف، فامام الفريق مباراة مهمة مع السعودية في الجولة الاخيرة من أجل العبور لقبل النهائي".

وستكون مباراة الخميس ضد السعودية مصيرية بالنسبة الى عمان، بينما سيخوض "الأزرق" مباراة شرفية ضد الامارات.

- حسم سعودي إماراتي مؤجل -

وسبق مباراة الكويت وعمان، لقاء بين متصدري المجموعة السعودية والامارات، انتهى بتعادل سلبي حرم المنتخبين من حسم بطاقة التأهل.

وخاض المنتخب السعودي اللقاء بثقة كبيرة اكتسبها من ظهوره القوي في الافتتاح امام الكويت، وتمكن من اغلاق المنطقة الخلفية أمام تحركات لاعبي الامارات.

وقال الايطالي ألبرتو زاكيروني مدرب منتخب الامارات في المؤتمر الصحافي بعد المباراة "ان نتيجة التعادل مع السعودية تعتبر عادلة بعد الاداء المتساوي بين المنتخبين".

وعن الاسلوب الذي يعتمده عبر تطبيق طريقة 3-4-3 اكد ان "طريقتي هجومية دائما ولكن بسبب عدم جهوزية بعض اللاعبين 100% اجريت بعض التغييرات للحفاظ على تماسك الفريق"، مشيرا الى ان أحمد خليل، أحد أبرز المهاجمين الاماراتيين في الأعوام الماضية والغائب منذ أشهر عن الملاعب "غير جاهز ويحتاج للوقت ليستعيد عافيته".

من جهته، قال مدرب السعودية الكرواتي كورونسلاف يوروسيتش انه "راض عن النتيجة والاداء أمام الامارات"، مؤكدا "نعم لم يكن هناك كرة جمالية لكنها كانت تكتيكية بشكل كبير".

واوضح "ان ما قدمه نوح الموسى من مستوى يجعلني اتوقع مشاركته في كأس العالم مع السعودية".

ويشرف يوريسيتش على "الأخضر" في البطولة الخليجية بدلا من مدرب المنتخب الاول المتأهل الى مونديال روسيا 2018 الارجنتيني خوان انطونيو بيتزي الذي وصل متأخرا الى الرياض، ولم يحظ بالوقت الكافي لقيادة المنتخب السعودي في "خليجي 23".

وتقام الثلاثاء مباراتان في المجموعة الثانية، بين قطر حاملة اللقب والعراق، والبحرين واليمن. وتتصدر قطر المجموعة برصيد ثلاث نقاط من فوزها على اليمن 4-صفر، يليها العراق والبحرين بنقطة واحدة لكل منهما بعد تعادلهما 1-1 في الجولة الأولى.

ويتأهل الاول والثاني من المجموعتين الى نصف النهائي في 2 كانون الثاني/يناير، على ان تقام المباراة النهائية في الخامس منه.