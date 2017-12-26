جماعات معارضة سورية ترفض مؤتمر سوتشي

دمشق - رفضت جماعات سورية معارضة، الاثنين، الحوار الوطني السوري في الذي تنوي روسيا استضافته في سوتشي، معتبرة أن موسكو تسعى للالتفاف على عملية السلام التي تجرى في جنيف برعاية الأمم المتحدة واتهمتها بارتكاب جرائم حرب في سوريا.

وقال نحو أربعين فصيلا عسكريا سوريا -بعضها شارك في جولات سابقة لمفاوضات جنيف- في بيان رسمي إن روسيا لا تمارس ضغوطا على النظام السوري للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية، وتسعى للالتفاف على عملية السلام التي تجري في جنيف برعاية الأمم المتحدة.

وقال البيان، إن "روسيا لم تسهم ولو بخطوة واحدة في تخفيف معاناة السوريين، ولم تضغط على النظام، وهي تزعم أنها ضامنة بالتحرك في أي مسار حقيقي نحو إيجاد حل".

ووصف البيان روسيا بأنها "دولة معادية ارتكبت جرائم حرب ضد السوريين، وساندت النظام عسكريا، ودافعت عن سياساته، وظلت على مدى سبعة أعوام تحول دون إدانة الأمم المتحدة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد".

وتزامن موقف فصائل المعارضة السورية مع إعلان روسيا أن الأمم المتحدة يجب أن تلعب دورا مهما في مؤتمر الحوار الوطني السوري المقبل المقرر عقده في منتجع سوتشي الروسي على البحر الأسود في أواخر يناير كانون الثاني المقبل.

وفي ظل دعم القوات الجوية الروسية والفصائل المسلحة المدعومة من إيران استطاع الأسد هزيمة كثير من جماعات المعارضة التي تقاتل للإطاحة به ليقتصر وجودها على جيوب في غرب البلاد.

واستطاعت دمشق وحلفاؤها أيضا استعادة السيطرة على مساحات من الأرض في وسط وشرق سوريا من تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد خلال الشهور القليلة الماضية بينما طردت حملة منفصلة يقودها تحالف قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة التنظيم من مناطق أخرى في البلاد.

وقال ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي، الثلاثاء، ردا على سؤال عما إذا كانت الأمم المتحدة ستلعب دورا بارزا في المحادثات القادمة، قال "بالطبع، نعم، ومن المؤكد، بشكل عام"، وأضاف أن "قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 كان أساسا لجميع منصات الاستيطان داخل سوريا".

وقال مبعوث الأمم المتحدة لدى سورية ستافان دي ميستورا، إن "خطة روسيا لعقد المؤتمر يجب تقييمها من خلال قدرتها على المساهمة والدعم لمحادثات جنيف التي تقودها الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في سوريا".

وتقول موسكو أنها تستهدف المتشددين، لكن المعارضة وسكان يقولون إن الضربات الجوية التي تنفذها روسيا منذ أن بدأت حملة جوية كبيرة قبل ما يزيد عن عامين، تسببت في مقتل مئات المدنيين في قصف عشوائي لمناطق مدنية بعيدة عن جبهة القتال.

وحصلت روسيا، التي ظهرت باعتبارها الطرف المهيمن في سوريا بعد تدخل عسكري كبير قبل حوالي عامين، على دعم من تركيا وإيران لعقد مؤتمر للحوار الوطني السوري في مدينة سوتشي الروسية يومي 29 و30 كانون الثاني يناير المقبل.