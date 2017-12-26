مصر تعدم 15 شخصا مدانا بارتكاب أعمال إرهابية

القاهرة - نفذت السلطات المصرية صباح الثلاثاء حكم الإعدام شنقا في 15 شخصا مدانين بارتكاب "أعمال إرهابية"، بحسب ما قال ثلاثة مسؤولين.

وتم تنفيذ حكم الإعدام في سجني برج العرب ووادي النظرون حيث كان الرجال الـ15 محبوسين منذ إدانتهم بالمشاركة في هجمات على قوات الجيش والشرطة في شمال سيناء حيث ينفذ جهاديون اعتداءات منذ العام 2013، وفق المصادر نفسها.

وقال المسؤولون إن الأشخاص الـ15 صدرت ضدهم أحكام بالإعدام من محاكم عسكرية.

ويأتي تنفيذ حكم الإعدام بعد أسبوع من هجوم بصاروخ شنه تنظيم الدولة الإسلامية على مروحية تابعة للجيش في مطار العريش بشمال سيناء أثناء قيام وزيري الدفاع والخارجية بزيارة للمنطقة.

ولم يصب أي من الوزيرين بأذى ولكن ضابط جيش من العاملين مع وزير الدفاع وقائد المروحية قتلا جراء الهجوم.

وقتل مئات من قوات الجيش والشرطة في هجمات تبنى معظمها الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية في شمال سيناء عقب إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي في صيف العام 2013.

وقتل المئات من المدنيين مسيحيين ومسلمين في هجمات للفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية.

ومنذ ذلك الحين، أصدرت المحاكم المصرية أحكاما بالإعدام في حق مئات الإسلاميين إلا أن العديد من هذه الأحكام تم إلغاؤه من قبل محكمة النقض.

وينشط بشمال سيناء متشددون بايعوا تنظيم الدولة الإسلامية عام 2014 وقتلوا المئات من قوات الجيش والشرطة في هجمات داخل المحافظة ومناطق أخرى في البلاد، واستهدفوا كذلك عدة كنائس.

ويقول الجيش إن مئات المتشددين قتلوا أو ألقي القبض عليهم في حملات أمنية يشنها بالتعاون مع الشرطة.

وكان السيسي أصدر أوامره للجيش ووزارة الداخلية في أواخر شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي باستخدام "كل القوة الغاشمة" لتأمين شبه جزيرة سيناء خلال ثلاثة أشهر، وذلك في أعقاب هجوم دام شنه متشددون على مسجد وأسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص.