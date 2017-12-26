الإعدام لستة أشخاص بتهم تتعلق بالإرهاب في البحرين

دبي - ذكرت وكالة أنباء البحرين أن المحكمة العسكرية الكبرى أصدرت حكما بالإعدام بحق ستة متهمين وأسقطت عنهم الجنسية بعد إدانتهم بتهم من بينها "تشكيل خلية إرهابية والشروع في اغتيال صاحب المعالي القائد العام لقوة الدفاع".

وأضافت الوكالة أن المدانين، ومن بينهم جندي، اتهموا بارتكاب عدد من "الجرائم الإرهابية".

وأشارت الوكالة نقلا عن بيان صادر عن المدعي العام إلى أن المحكمة حكمت على سبعة أشخاص آخرين في القضية بالسجن سبع سنوات وأسقطت جنسياتهم فيما برأت ساحة خمسة أشخاص.

وذكرت الوكالة أن القضية شملت 18 متهما حوكم ثمانية منهم غيابيا لهروبهم إلى العراق وإيران.

وتتهم البحرين إيران بمساندة أنشطة مسلحين فيها. ويوجد في البحرين مقر الأسطول الخامس الأميركي.

وقال البيان الذي نقلته وكالة أنباء البحرين "حيث أن الحكم قد صدر من المحكمة العسكرية الكبرى بصفتها الابتدائية فإنه يمكن للمحكوم عليهم استئناف هذا الحكم الصادر بحقهم أمام محكمة الاستئناف العسكرية العليا كما لهم الطعن بعد ذلك أمام محكمة التمييز العسكرية ووفقا لما نص عليه القانون".

وفي يناير/كانون الثاني أعدمت البحرين ثلاثة شيعة أدينوا بقتل ثلاثة من رجال الشرطة من بينهم ضابط إماراتي في هجوم بعبوة متفجرة عام 2014 وذلك في أول عمليات إعدام من نوعها منذ ما يربو على عقدين.