تركيا تستحضر تقاليد الجيش العثماني لشحذ همم جنودها بعفرين

أنقرة ـ مع إدراك السلطات التركية لصعوبة معركة عفرين في ظل تزايد الخسائر البشرية في صفوف الجيش التركي تسعى أنقرة الى شحذ همم جنودها عبر استحضار تقاليد الجيش العثماني وإيهام العسكريين الأتراك في سوريا بأنهم امتداد للجيش العثماني خاصة مع وجود انهيار نفسي في ظل عجز القوات التركية على التقدم في عفرين.

وفي هذا الاطار قام فريق من الطهاة يضم 25 طاهيًا بتحضير أكلة شعبية كانت تقدم للجيش العثماني قبل 500 عام يطلق عليها "محاشي إسكليب"، تم طبخها في 41 قِدرًا في حديقة مديرية الأغذية والزراعة والثروة الحيوانية بكليس.

وبحسب وكالة الأناضول أرسلت بلدية إسكليب التابعة لولاية جوروم شمالي تركيا فريق الطهاة إلى ولاية كليس جنوب البلاد، لإعداد أكلة محاشي إسكليب، الشعبية التقليدية، للقوات التركية المشاركة في عملية "غصن الزيتون" العسكرية في سوريا. وقدم الطهاة طبق "محاشي إسكليب" لـ8 آلاف جندي، السبت الماضي.

وقال أحد الطهاة ويدعي أحمد كوناش بحسب ما نقلت صحيفة "زمان" التركية "جئنا إلى كليس، لإعداد الأكلة التقليدية التي كانت تقدم للجيش في المطبخ العثماني قبل 500 عامًا، وتقديمها للجنود". ولفت إلى أنهم يحتاجون قرابة 12 ساعة لإعداد الأكلة لنحو 8 آلاف جندي.

وقال متابعون إن القيادة التركية تريد استحضار التاريخ العثماني لرفع همم الجنود في عفرين خاصة مع ظهور العديد من الصعوبات والعقبات العسكرية في المعركة ما نشر حالة من الإحباط في صفوف السلطات التي كانت تراهن على الحسم العسكري بسرعة كما صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل بداية العملية.

وأكد هؤلاء أن أنقرة تريد ايهام عسكرييها ان التاريخ يعيد نفسه وأن السياقات الزمنية هي المختلفة فقط من اجل حثهم على القتال بشراسة في ظل الانتقادات الكبيرة الموجهة للقيادة السياسية وجدوى قرارها بخوض معركة شرسة في منطقة مشتعلة وما له من تأثير على اقتصاد البلاد.

يذكر أنه بعد يومين فقط من انطلاق العملية العسكرية أقامت فرقة الموسيقى العثمانية التابعة لبلدية هاتاي حفلاً موسيقيًا في مدينة ريحاني لرفع معنويات الجنود الأتراك.

وسبق أن أرسلت تركيا راية تحمل الشعار العثماني إلى مدينة كيليس لتسليمها للجنود المشاركين في الهجوم على عفرين وقالت إنها تهدف من ذلك لرفع الروح القتالية.

وعملية "غصن الزيتون" انطلقت منذ 20 يناير/كانون الثاني الماضي في شمال سوريا، بمشاركة الجيش التركي وكتائب السوري الحر، مستهدفين عناصر وحدات حماية الشعب الكردية.

وباتت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها على أطراف بلدة جنديريس، بعدما تمكنت منذ بدء هجومها في 20 كانون الثاني/يناير من السيطرة على كامل المنطقة الحدودية بين عفرين وتركيا.

ومع سقوط المزيد من الضحايا، ارتفعت حصيلة القتلى جراء الهجوم التركي إلى 165 مدنياً بينهم 29 طفلأ وفق حصيلة للمرصد السوري.

وتنفي أنقرة استهداف المدنيين وتقول إن عمليتها موجهة ضد مواقع وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها منظمة "إرهابية".

وتعتبر "وحدات حماية الشعب" العمود الفقري لقوات سوريا الديموقراطية، لكن انقرة تعتبرها منظمة ارهابية شأنها في ذلك شأن حزب العمال الكردستاني.

وتخشى أنقرة من ان يقيم الأكراد في سوريا منطقة تتمتع بالحكم الذاتي على غرار اقليم كردستان في شمال العراق.